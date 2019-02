Chceli sme, aby to vyšlo. A takto to dopadlo (recenzia)

Podarilo sa Far Cry zachrániť alebo dostalo ranu z milosti?

14. feb 2019 o 14:37 Tomáš Prokopčák

Far Cry New Dawn (Ubisoft) Páči sa nám: nádherný farebný svet Nepáči sa nám: postupne narastajúca nuda, nedostatok nápadov Hodnotenie: 7,0 Platformy: PlayStation 4, Xbox One, PC

Hru na recenziu poskytla spoločnosť Playman.cz.

Páčil sa vám Far Cry 5? Dobre, asi je čudné začať text s ambíciou nazývať sa (mini)recenziou otázkou, navyše takouto, no práve ona je kľúčová.

Rozhodne totiž, či budete považovať Far Cry New Dawn (FCND) za dobrú alebo teda aspoň za príjemnú hru, prípadne presne naopak, za čosi, čomu sa pri obmedzenom čase a prostriedkoch chcete radšej vyhnúť.

Alebo to skúsime ešte preformulovať: myslíte si, že séria Far Cry už posledné roky prekračuje na mieste a potrebovala by, no... asi do nej radikálne zasiahnuť ako v prípade Assassins Creed, alebo si naopak myslíte, že jej to stále svedčí?

Pretože FCND je kdesi medzi datadiskom a pokračovaním piatej časti. V dobrom aj vo všetkom zlom, čo k tomu patrí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/499dC3CXycc

Krásny svet

Ak ste mali minule toľko trpezlivosti a Far Cry 5 naozaj dohrali, možno vás koniec prekvapil. Nebýva totiž pravidlom, že vaša superhrdinská misia nakoniec úplne – pozor, spoiler – zlyhá. Že vaša snaha je prakticky zbytočná, že ste, ak sa na to pozriete tak trochu s nadhľadom, lúzer.

Na konci predchádzajúcej hry nedokážete zabrániť výbuchu jadrovej bomby. Vďaka prehre ste však po takmer dvoch desaťročiach vytvorili svet, do ktorého vás pošle FCND. Postapokalyptický vyprázdnený svet, ktorý bojuje nielen o svoje vlastné prežitie, ale predovšetkým o ľudskú dôstojnosť. A ten svet je – no, jednoducho pekný.

Je divoko farebný, pestrý a trochu psychadelický. Do extrému rozkvitnutý a u niekoho z tvorcov sa zjavne prejavila posadnutosť pre magentovú (ružovú, fialovú, kto to vlastne rozozná?). Slovné spojenie „pekná postapokalyptika“ asi nedáva príliš zmysel, no ak by ste hľadali nejaké výrazy na opis prostredia vo FCND, pokojne vám postačí.

Návrat do Hope County je krásny. A je to intenzívny návrat.

Ak totiž chválime, spomenúť treba ešte čosi ďalšie: aktuálny kus zo sveta Far Cry je akčnejší, intenzívnejší a divokejší, ako jeho predchodcovia. Tak pristupuje k herným mechanikám.