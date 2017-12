Belgickí polárni bádatelia sa najviac obávajú ľadových medveďov

Petrohrad 26. januára (TASR) - Dvaja Belgičania, ktorí sa rozhodli podniknúť zatiaľ najdlhšiu cestu cez severný pól bez akejkoľvek pomoci, si okrem bežných vecí zoberú so sebou prenosný počítač, satelitný telefón - a pištoľ veľkého kalibru na ochranu proti ľadovým medveďom.

Alain Hubert (48) a Dixie Dansercoer (40) vyštartujú vo februári z ruských Novosibírskych ostrovov na svoju 2400-kilometrovú púť, ktorou chcú o 700 kilometrov prekonať doterajší rekord polárnej výpravy bez vonkajšej asistencie. Za cieľovú stanicu expedície si Belgičania vybrali lokalitu Ward Hunt v Kanade.

Polárni bádatelia sa domnievajú, že najväčšie nebezpečenstvo pri pochode lyžami a snežnicami cez arktické ľadovce im hrozí práve od ľadových medveďov a tak vytrvalo trénujú streľbu z veľkokalibrových pištolí.

"Je veľa spôsobov, ako odplašiť zvieratá, ale keď sa ľadový medveď dostane k nám príliš blízko a bude sa správať agresívne, nebude to preňho to najlepšie," povedal v piatok na tlačovej besede v Petrohrade Dansercoer, ktorý so svojím kolegom bude cez severské končiny ťahať sánky s 200-kilogramovým nákladom zásob.

Odvážni Belgičania však okrem medveďov, ktorí podľa nich prichádzajú k neznámym ľudským bytostiam čuchajúc v smere vetra, nepreceňujú ani ďalšie nebezpečenstvá, čo ich môžu postihnúť na výprave.

Patrí k nim okrem krutého mrazu aj arktický ľadovec, ktorého hrúbku budú musieť počas cesty neustále testovať, aby sa beznádejne neprepadli do morských vôd.

Satelitný telefón a počítač využijú predovšetkým na to, aby sa svetová verejnosť mohla s priebehom ich expedície oboznámiť na internetovej adrese www.antarctica.org.

