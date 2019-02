Vzácny druh rakoviny našli v pravekej fosílii. Ľudí postihuje aj dnes

Výrastky na kosti upútali vedcov.

8. feb 2019 o 17:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Riziko rakoviny zvyšuje fajčenie či zlá životospráva. Môže sa preto zdať, že ochorenie je priamym výsledkom modernej doby.

No rakovina je s ľudstvom už milióny rokov a dokazuje to aj najnovší objav.

Na kosti dávneho príbuzného korytnačiek objavili vzácny druh rakoviny.

Pochádza z obdobia pred 240 miliónmi rokov, keď sa na našej planéte objavovali prvé dinosaury.

Štúdiu publikovali v magazíne JAMA Oncology.

Vzácny druh rakoviny

Objaviť rakovinu vo fosíliach je výnimočné. Nie preto, že by sa v dávnej minulosti ochorenie nevyskytovalo.

Väčšinu nádorových ochorení dnes totiž doktori zisťujú z mäkkých tkanív. No fosílie ich veľa nemajú. Ak by ich vedci aj našli, určiť z nich rakovinu po miliónoch rokov by bolo extrémne ťažké.

Museli by mať šťastie, ako v prípade nového objavu.