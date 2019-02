Pred rokmi sa z oceánu vynoril ostrov. Našli na ňom zvláštne bahno

Nový ostrov vydrží tridsať rokov.

8. feb 2019 o 10:26 ČTK

Vedci z Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa prvýkrát vylodili na jednom z najnovších svetových ostrovov.

Zistili, že jeho povrch, ktorý sa vynoril nad hladinu mora iba nedávno, je teraz pokrytý lepkavým, tajomným bahnom, ale aj žijú na ňom aj rastliny a vtáky, píše web Guardian.

Nové ostrovy sú iba tri

Nový sopečný ostrov sa vynoril pri pobreží súostrovia Tonga v Oceánii pred tromi rokmi. Je jedným z iba troch ostrovov, ktoré sa objavili počas posledných 150 rokov a pretrvali viac ako niekoľko mesiacov.

Prečítajte si tiež: Vybuchla sopka, na súostroví Tonga vznikol nový ostrov

Dan Slayback z Goddardovho vesmírneho letového strediska NASA si veľmi želal toto odľahlé miesto navštíviť, pretože vedci majú zatiaľ iba čiastočné informácie o tom, ako a prečo vznikajú nové ostrovy.

Tím z NASA ostrov najprv sledoval pomocou satelitných snímok a v októbri minulého roka sa naň prvýkrát vypravili.

Teraz Slayback na blogu NASA opísal, čo na mieste našli.

Ostrov sa vynoril sopečnou činnosťou z okraja podmorského sopečného kráteru na začiatku roka 2015. Zatiaľ nemá meno, aj keď sa o ňom niekedy hovorí ako o Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, čo sú názvy okolitých ostrovov, medzi ktorými sídli je nový "kus zeme".

Vydrží tridsať rokov

Slayback a jeho tím sa vylodili na ploche, ktorá na satelitných záberoch vyzerala ako čierna piesková pláž. V skutočnosti ju tvoril štrk o veľkosti hrášku, ktoré značne sťažoval chôdzu.

Prečítajte si tiež: Japonsku zmizol malý ostrov a nik si to nevšimol

Na ostrove našli prvé rastliny, ktoré sa tu uchytili pravdepodobne po tom, čo sem ich semená v truse zaniesli vtáky letiace nad ostrovom. Zahniezdila sa tu plamienka driemavá a taktiež stovky vtákov rybárov.

Čo ale Slaybacka a jeho tím neustále mätie, je ílu podobné bahno, ktoré ostrov pokrýva.

"Na satelitných záberoch je vidieť svetlo zafarbený materiál," povedal Slayback. "Je to svetlo zafarbené bahno, ktoré je veľmi lepkavé. Ale aj keď sme ho videli na vlastné oči, stále nevieme, čo to je a nemáme jasno, ani z toho, odkiaľ pochádza. Pretože to nie je popol."

Teraz na základe údajov pracujú na vytvorení trojrozmerných máp ostrova a Slayback a jeho tím sa naň chystajú vrátiť - pravdepodobne v budúcom roku - aby urobili ďalší prieskum.

Podľa najnovších odhadov tento ostrov vydrží až 30 rokov, kým sa pod tlakom okolitého oceánu znovu prepadne pod hladinu.