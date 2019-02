PlayStation VR je najlepšia virtuálna realita pre väčšinu ľudí (recenzia)

VR od Sony je lacná a ľahko sa používa.

22. feb 2019 o 15:22 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Na prvý moment, keď si na hlavu nasadíte helmu virtuálnej reality a vstúpite do hry nezabudnete. Áno, doslova vstúpite.

Pozerať sa pri hraní priamo z kokpitu lietadla či auta môžete už dlhé roky. Takisto sa prechádzať po povrchu inej planéty, či cestovať po vesmíre.

Ale obyčajná obrazovka má hranice a cez ne sa do pozornosti dobýja realita izby a bežného života.

Helma virtuálnej reality tieto hranice po nasadení rúca. Otáčate vlastnú hlavu a svet pred očami proste pokračuje. Úplne vás obklopí a pohltí. V lietadle vidíte tlačidlá, páky, všetko máte na dosah tak, že sa ich ani neviete ako skúsite dotknúť.

Virtuálna realita (VR) dokáže váš mozog obalamutiť do takej miery, že sa budete chcieť vyhnúť žralokovi, ktorý sa rúti na vašu klietku, aj keď viete, že je to výmysel.

Ak si túžite virtuálnu realitu skúsiť, PlayStation VR je najdostupnejším riešením na trhu. Bežná cena je približne 300 eur a tým, čo ponúka, je pre mnohých ľudí hodná na zváženie.

Pohodlná aj po dvoch hodinách

PlayStation VR sa pripája na hernú konzolu PlayStation 4. Ak konzolu nemáte, musíte si k cene pripočítať ďalších približne 250 eur, za ktoré sa dnes dá kúpiť najlacnejšia verzia konzoly.

Keď otvoríte škatuľu, nezľaknite sa množstva káblov, ktoré v nej nájdete. Inštalácia však vďaka priloženej stručnej a dobre ilustrovanej príručke nezaberie viac ako niekoľko minút.

Ak ste mali pri televízore voľný priestor, pripravte sa, že po zapojení budú všetky káble vyzerať ako zle zaviazané šnúrky na topánkach.

Možno vám napadne, že je to príliš veľa káblov a ešte ste sa ani nezačali hrať, no inak to nejde. Taká je realita virtuálnej reality.

Musíte si aj premyslieť, či po dohratí zakaždým všetko poodpájate, a teda neskôr opäť všetko pripojíte, alebo si systém necháte rozložený. Aj toto môže rozhodnúť o tom, ako dlho sa u vás VR ohreje.

V prípade, že vlastníte PS4 Slim to znamená, že z dvoch USB portov ostane voľný iba jeden. Neskôr pri nabíjaní viacerých ovládačov je to trochu problém. Drahšia verzia konzoly PS4 Pro má jeden port vzadu navyše a vyšší výkon, čo sa prejaví aj v ostrosti grafiky.

Helmu si nasadíte jednoducho, najprv odtiahnete optickú časť, potom tlačidlom vzadu uvoľníte naťahovací mechanizmus. Vďaka výstuži na zátylku a čele výborne drží a je pohodlná aj po hodinách hrania, vôbec nie je ťažká.

Prieniku svetla do helmy bráni tenká tvarovaná guma. Kým zo strán nič neprejde, zospodu si však svetlo všimnete aj vtedy, ak si helmu prisuniete blízko k tvári. Ak nosíte okuliare, medzera bude o trošku väčšia. Aj tak sa však musíte snažiť, aby ste si medzeru všimli, pri hraní nevyrušuje.

Veľmi dôležitý je aj herný priestor. VR si vyžaduje pre istotu voľný priestor, a to aj napriek tomu, že väčšinu času pri hraní sedíte. Hry mávajú pohybové prvky, ktoré si vyžiadajú natiahnuť ruky a mávať nimi po okolí.

Ak posuniete stolík a odstránite vázy z dosahu, bude všetko v poriadku aj v menšej obývačke.

Naozaj nové herné zážitky

Ponuka hier na PS VR je rozmanitá. Nájdete na ňu všetko od plošinoviek, adventúr, cez logické, pretekárske, hudobné a akčné hry až po horory.

Hry skúšajú, čo všetko im technológia dovolí, aby vás naplno pohltili.

V pretekárskych hrách sa pred vami zhmotní celá palubná doska. Vidíte čalúnenie kabíny, do detailu vymodelované tlačidlá, svoje telo. Vozidlo sa zdá úplne reálne, ako keby ste v ňom naozaj sedeli. Môžete sa nahnúť dopredu, rozhliadnuť sa po trati a vidieť, ako sa vás niekto snaží vytlačiť.