Deväť najlepších hier vo virtuálnej realite, ktoré ukazujú jej plnú silu

Vyskúšajte si únikovú hru pre vaše ruky.

21. feb 2019 o 19:53 Matúš Beňo, Matúš Paculík

BRATISLAVA. PlayStation VR predstavuje najlepšie riešenie pre každého, kto chce začať s virtuálnou realitou a má doma konzolu PlayStation 4. Súprava sa ľahko obsluhuje a po krátkej inštalácii ju hneď môžete používať.

Ak ste už vyčerpali všetky hry a demá, ktoré sú na PlayStation Store dostupné zdarma, môžete sa ponoriť do ďalších zážitkov, ktoré platforma ponúka. Vybrali sme niekoľko hier, ktoré sme vyskúšali a ktoré odporúčame, pretože ide o prepracované zážitky ukazujúce možnosti virtuálnej reality.

Tituly, na ktoré potrebujete pohybové ovládače Move sme do výberu nezaradili, keďže pre ich výpadok sme túto možnosť nemali.

Astro Bot Rescue Mission

orientačná cena: 35 eur

Ak má niektorá hra potenciál predávať PlayStation VR, tak táto plošinovka s roztomilým robotom v hlavnej úlohe. Veľký zlý mimozemšťan mu uniesol parťákov a vašou úlohou je pomôcť mu všetkých opäť nájsť.

Astro Bot ukazuje, ako sa hra zmení, keď sa na nej zúčastňujete priamo. Keď na vás zaútočí chobotnica, musíte pohnúť hlavou, aby ste sa vyhli atramentu.

Prostredie objavujete tak, že sa pozeráte všetkými smermi. Niekedy váš robot preskakuje plošinky priamo pred vami. Inokedy nad vami. Alebo za vami. Či dokonca pod vami. Občas musíte pozrieť aj za roh.

Hra využíva aj pohybové snímače a dotykové plochy ovládača, ktorý sa zobrazuje aj v hre. V jednom momente je váš ovládač trampolínou, v druhom z neho vystreľujete hviezdice, aby ste ním o chvíľu polievali kvety.

Táto hra je pre PlayStation VR to isté čo Mario Odyssey pre Nintendo Switch.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/gOqWdznjzy0

Moss

orientačná cena: 30 eur

Adventúra Moss je príbehom o myšiach a virtuálnej realite. Hneď v úvode stretnete myšku Quill, ktorá vás vidí a môže s vami komunikovať pomocou posunkovej reči.

Myška nie je samostatná, môžete ju ovládať a potulovať sa s ňou po svete. Ale zároveň predstavujete akúsi "vyššiu silu", ktorá sa môže postaviť či presunúť, čím získate iný pohľad na okolie. Takto odhalíte nové miesta, kde sa ukrývajú predmety, ktoré by vám inak unikli.

Najväčším ťahákom Moss je práve vaša zvedavosť, čo bude ďalej, na čo ešte narazíte.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yHwpNL6cYLs

Tetris Effect

orientačná cena: 35 eur

Dá sa hra, ktorá je známa viac ako tridsať rokov, zmeniť tak, aby vás nanovo uchvátila? Tetris Effect je ako filmová scéna, kde spolu dokonale všetko ladí, od scenára, postáv, cez hudbu a zábery až po strih.

Všetko, čo sa na obrazovke deje a čo máte pod kontrolou, je synchronizované s tým, ako hra vyzerá, ako znie a aký z nej máte pocit.

Hra je vynikajúca už na bežných televízoroch, no virtuálna realita jej dodá ešte rozmer priestorovosti, keď vás všetky efekty obklopia, miznú z pohľadu a vracajú sa späť. Hra vo virtuálnej realite navodzuje presne ten euforický dojem, na aký je navrhnutá.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PFVL6t8IHE8

WipEout Omega Collection

orientačná cena: 20 eur

Ak vám WipEout nič nehovorí, ide o futuristické bojové preteky veľmi rýchlych vznášadiel po tratiach, ktoré sa dajú opísať ako extrémna horská dráha. A, aj za cenu opakovania sa, vďaka virtuálnej realite nadobúda hra úplne iné rozmery.

Ak jedno slovo vystihuje WipEout, je to bezprostrednosť. Už po zapnutí vás úvodné menu postaví do stredu dráhy, po ktorej práve letia vznášadlá. Keď sa k vám priblížia, spomalia, aby ste si ich krásu vychutnali so sánkou dolu.

Druhýkrát vám spadne, keď sa posadíte do detailného kokpitu a rozhliadate sa po palubnej doske a trati. A tretíkrát, keď sa pozriete do na vrchol 90-stupňového stúpania.

Nejde pritom o žiadny oklieštený zážitok, vymodelovaný kokpit vás čaká pri každom jednom vznášadle a vo virtuálnej realite môžete hrať všetky tri pretekárske kampane a jednotlivé herné režimy.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/aVIk0VCTQgc

Statik

orientačná cena: 20 eur

Escape Room pre vaše ruky. Tak sa dá opísať logická hra, ktorá vaše ruky uzavrie do zvláštneho prístroja a v podstate nepovie, ako sa z neho vyslobodiť. Na to už musíte prísť sami.

Prístroj, v ktorom máte vo virtuálnej realite ruky, však môžete "zvnútra" ovládať pomocou pohybového ovládača vo vašich rukách. Vašou úlohou je otáčať ovládačom (a teda prístrojom vo VR) všetkými smermi, aby ste dobre videli, čo je na jeho boku. A pritom stláčať tlačidlá, aby ste prišli na to, čo na prístroji spúšťajú.

A nakoniec ich vhodnou kombináciou a v správnej postupnosti postláčať, aby ste hádanku vyriešili. Hra nie je iba o náhodnom stláčaní, ale často sa musíte rozhliadať po miestnosti, kde sa nachádzate, pretože sa v nej občas ukrývajú aj kľúče k správnemu riešeniu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/bkq8YJJfRPo

The Persistence

orientačná cena: 25 eur

Vesmírna loď s rovnakým názvom ako hra sa dostala nebezpečne blízko k čiernej diere. Zvláštny pokus spôsobil, že posádka sa premenila na strašidelné nemŕtve bytosti. Aby ste sa zachránili, musíte reštartovať palubný počítač, spustiť pohon a mnoho ďalších úloh, aby ste sa vyhli skaze.

O strašidelné momenty nebude núdza. Virtuálna realita dáva hororovej atmosfére celkom nové rozmery a vtiahne vás do hry tak, že sa budete báť každého temného rohu. Vďaka priestorovému zvuku vzbudzuje aj syčanie pary nepríjemný pocit. Budete opatrne vykúkať spoza rohu, či tam niekto nie je.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iwMYzJaVzFI

Ace Combat 7: Skies Unknown

orientačná cena: 60 eur

Aj keď posledný diel leteckej série nie je primárne určený pre virtuálnu realitu, hra má krátku kampaň s troma misiami a režim voľného letu, ktoré sa v nej dajú zahrať. A, samozrejme, hru hráte iba z kokpitu stíhačky, ktorú riadite.

Zážitok z hrania by sa dal jedným slovom opísať ako "blockbusterový". Čakajú vás prelety cez oblaky, štartovanie a pristávanie na lietadlovej lodi, otočky, prudké stúpania a klesania. Pri leteckých súbojoch sa budete rozhliadať po celej oblohe, aby ste našli protivníkov.

Ale predovšetkým vás čaká neuveriteľný pocit, že ste uprostred diania. Napriek krátkosti je AC7 vo virtuálnej realite nezabudnuteľným zážitkom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KDa2jkaCPGE

Resident Evil 7

orientačná cena: 23 eur

Veľký schátraný dom, všade špina, neporiadok a šváby. Úvodná kulisa jedného z mnohých dielov legendárnej hororovej série vás zavedie mimo bežnej civilizácie, rovno do náruče jednej desivej rodiny.

Čaká na vás skúmanie, odhaľovanie príbehu, skrývanie sa, utekanie a najmä obrovská porcia strachu. Nie je z vás žiadny nesmrteľný hrdina, ale skôr poriadne vystrašená osoba v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

Resident Evil 7 je dôvodom, pre ktorý by každý milovník hororovej akcie mal investovať do virtuálnej reality. Zážitok je tu skvelý, hra vás okamžite vtiahne do deja a ak zvládnete litre krvi, desivé scény a odtrhnuté končatiny, budete vo vytržení.

Ak má takto vyzerať budúcnosť hernej zábavy, tak ju berieme všetkými desiatimi. Rovnako intenzívny zážitok s hraním na televízore nikdy nezažijete, Resident Evil 7 totiž úspešne búra bariéru medzi hráčom a klasickou obrazovkou.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/tWjJJnMFvYs

Farpoint

orientačná cena: 15 eur

Jeden z prvých titulov, ktoré konečne nepôsobili ako technologická ukážka možností virtuálnej reality na Playstation. Farpoint okrem pocitu plnohodnotnej hry navyše priniesol špeciálny ovládač v tvare klasickej zbrane, ktorý zásadne zmenil zážitok z hrania.

Samotná hra by sa však v klasickej verzii slávy nedočkala, veď jej základom je len nevýrazný príbeh o planétach a mimozemských príšerách. No skvelo zvládnutá virtuálna realita je zážitkom, ktorý osloví každého hráča akčných hier.

Nehostinné prostredie, desiatky rôznorodých nepriateľov a hlavne dobre zvládnutý pohyb, z ktorého vás nerozbolí brucho ani po hodine hrania. Jednoduchšia grafika a občas monotónne prostredie sú daňou za plynulú zábavu.