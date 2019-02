Objavili znepokojivú dutinu pod jedným z najohrozenejších ľadovcov

Thwaites prišiel o miliardy ton ľadu.

1. feb 2019 o 16:03 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ľadovec Thwaites patrí k najohrozenejším v Antarktíde. Aj preto ho vedci čoraz viac sledujú. Pri poslednom prieskume čakali, že pod ním nájdu diery, no nový objav ich celkom zaskočil.

Špeciálny radar odhalil obrovskú rastúcu dutinu pod ľadovcom. Zaberá plochu vyše štyridsať kilometrov štvorcových a má výšku tristo metrov.

Štúdiu publikovali v magazíne Science Advances.

Stratil miliardy ton ľadu

Ľadovec Thwaites sa nachádza v západnej časti kontinentu, kde ho ovplyvňuje teplá voda prúdiaca k základni na dne mora. Voda spôsobuje, že sa pod hladinou viac topí, zatiaľ čo na povrchu ho robí menej stabilným a ustupuje veľmi rýchlo.

Diera pod ľadovcom je taká veľká, že sa do nej zmestí štrnásť miliárd ton ľadu, alebo vody, ktorá by zaplnila 5,6 milióna olympijských bazénov. O veľkú časť ľadu z dutiny prišiel ľadovec za posledné tri roky.

Dutina je na mieste, kde sa ľad spája so skalným podložím. Teraz však umožňuje, aby sa teplá voda z mora dostala ďalej pod ľadovec a urýchlila jeho roztápanie.

Na otvor narazili výskumníci misie NASA Operation IceBridge, ktorá monitoruje polárny ľad. Odhalil ju ľadom prenikajúci radar.

Navyše, dutina sa ešte viac zväčšuje.

"Veľkosť diery zohráva veľkú úlohu pri topení. Čím viac vody a tepla sa ňou dostáva k základni ľadovca, tým rýchlejšie sa topí," vysvetlil podľa webu NASA hlavný autor výskumu Pietro Milillo.

Dôležitá zátka v Antarktíde

Ľadovec Thwaites má rozlohu približne 170 tisíc kilometrov štvorcových. V súčasnosti voda z ľadovca podieľa štyrmi percentami na náraste hladiny svetových morí.

Keby sa celý ľadovec roztopil, hladiny by sa zvýšili o viac ako šesťdesiat centimetrov.

Ľadovec však plní ešte jednu dôležitú úlohu.

Je akousi zátkou, ktorá drží pohromade časť západnej Antarktídy, teda susedné ľadovce a masu ľadu hlbšie vo vnútrozemí kontinentu. Ak by tento oporný pilier zmizol a ľadovce, ktoré udržuje, by sa roztopili, hladiny morí by ďalej narástli o viac ako dva metre.

