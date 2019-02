Málo ju používali. Google svoju sociálnu sieť vypne v apríli

Používatelia si môžu obsah stiahnuť.

1. feb 2019 o 13:40 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Sociálna sieť google+, ktorá mala byť konkurenciou pre facebook, 2. apríla skončí. Bežným používateľom odstránia účet, stránky, ktoré na sieti vytvorili, a všetok ich obsah vrátane komentárov, fotiek a videí.

Internetový gigant to oznámil prostredníctvom svojho Centra podpory. Google sa rozhodol ukončiť sieť z dôvodu "nízkej miery používania a náročnosti na údržbu".

Prečítajte si tiež: Google chce obmedziť blokovanie reklám, pripravuje vlastné

Svoj obsah, údaje, fotky či komentáre si môžu používatelia pred zmazaním stiahnuť a uložiť, treba to však spraviť do apríla. Platí to aj pre ľudí, ktorí si vytvorili vlastnú komunitu.

Odstraňovanie údajov potrvá niekoľko mesiacov, a tak je možné, že určitý obsah budú naďalej používatelia vidieť.

Fotky a videá, ktoré majú používatelia v iných službách od Googlu, sa nezmažú.

Už od 4. februára nebudú používatelia môcť vytvárať nové profily, komunity ani udalosti. V tento deň prestane fungovať aj komentovanie prostredníctvom google+. V ďalších týždňoch prestanú fungovať aj tlačidlá prihlásenie cez google+ na weboch či v aplikáciách.

Tieto zmeny sa týkajú osobných účtov bežných používateľov. Ak používate službu G Suite, účet google+ ostane pre vás aktívny.