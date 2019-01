Nová verzia Google Chrome sťaží blokovanie reklám

Vývojári chcú zvýšiť bezpečnosť.

24. jan 2019 o 14:54 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Google Chrome plánuje v novej verzii prehliadača urobiť veľké zmeny ohľadom rozšírení. Mnohé preto nebudú naďalej fungovať, medzi nimi napríklad aj niektoré programy na blokovanie reklamy.

Chystané zmeny oznámil Google vo verejnom dokumente s názvom Manifest V3.

Píše v ňom o zmenách v rozhraní pre programovanie aplikácií.

Zmeny v rozhraní by mohli spôsobiť, že rozšírenia už nebudú môcť v prehliadači Google Chrome blokovať, upravovať či presmerovávať akékoľvek sieťové požiadavky, teda napríklad reklamu. Budú ich môcť iba sledovať.

Chcú zvýšiť bezpečnosť

Google ešte v roku 2018 k pripravovaným zmenám napísal, že majú zvýšiť bezpečnosť, súkromie používateľov a výkonnosť prehliadača.

Rozšírenia totiž môžu často spomaľovať načítavanie stránok a zároveň môžu byť škodlivé.

Nová verzia Google Chrome je stále iba v procese návrhu.

"Pracujeme s vývojármi rozšírení, aby sme sa ubezpečili, že ich rozšírenia budú naďalej fungovať pri optimalizácii platformy a lepšej ochrane našich používateľov," napísal Google vo vyjadrení pre web Martech.

V súčasnej podobe by však navrhované zmeny výrazne obmedzili niekoľko rozšírení.

Nebudú môcť fungovať

Do pozornosti médií sa obmedzenia dostali vďaka vývojárovi programu na blokovanie reklám uBlock Origin Raymondovi Hillovi. Po zavedení zmien v súčasnej podobe už jeho program "nebude môcť existovať," napísal Hill v príspevku na webe Chromium.

Podobný osud postihne mnohé ďalšie blokátory reklám, no podľa Hilla sa zdá, že chystané obmedzenia sa nedotknú rozšírenia Adblock Plus, ktoré blokuje reklamy iným spôsobom.

Ak by to bola pravda, išlo by o kontroverzný krok. Existujú totiž domnienky, že niektoré veľké firmy, vrátane Google, platia Adblock Plus poplatky za to, aby neblokoval ich reklamy.

Samotný Google tiež nedávno oznámil, že od júla 2019 plánuje rozšíriť vlastné zabudované blokovanie reklám v prehliadači Chrome medzi používateľov na celom svete.

Nová verzia Google Chrome však neuškodí iba rozšíreniam pre blokovanie reklám, informuje web ZDNet.

Môže tiež znemožniť fungovanie rozšírení od antivírových programov, služieb na rodičovskú kontrolu či na zvýšenie bezpečnosti pri prezeraní webu.