Prečo sa obyčajné vajíčko stalo hitom internetu?

Cieľom bolo prekonať doterajší rekord.

15. jan 2019 o 11:26 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Na fotke je obyčajné vajce. Nie je vysádzané drahokamami, nezachránili ho z trosiek zrútenej budovy, nemá ani jedinečné rozmery.

Napriek tomu získalo vajíčko na sociálnej sieti Instagram viac ako tridsaťosem miliónov označení páči sa mi to v podobe srdiečok, čím viac ako dvakrát prekonalo doterajší rekord.

Tým bol príspevok celebrity Kylie Jennerovej s fotografiou, že sa jej narodila dcérka Stormi. Od februára minulého roka jej dalo srdiečko viac ako osemnásť miliónov ľudí.

Fotografia vajíčka sa objavila na profile s názvom @world_record_egg 4. januára spolu s výzvou, aby používatelia spoločne vytvorili svetový rekord.

"Stanovme spolu svetový rekord a získajme najobľúbenejší post na Instagrame. Porazme doterajší rekord Kylie Jenner (18 miliónov)! Dáme to."

Ľudia na výzvu rýchlo reagovali a už po vyše týždni sa vajíčku podarilo métu osemnástich miliónov prekonať.

Reakcia Kylie Jennerovej nenechala na seba dlho čakať, zverejnila video, v ktorom rozbíja na ulici vajíčko.

Zatiaľ nik nevie, kto je anonymným majiteľom profilu na Instagrame, ani prečo vlastne fotografiu s výzvou zverejnil.

"To je šialené. Žijeme v úžasnej dobe. Vďaka vám všetkým za podporu a správy. Skúsim sa ozvať čo najviac ľuďom, ako sa len dá. No teraz si idem pospať. Týmto sa to ale nekončí, len začíname," napísal autor podľa webu Guinness World Records v príspevku na Instagram Stories.