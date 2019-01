Vyrobili terabajtovú pamäťovú kartu, ktorá sa dá skutočne kúpiť

Karta sa predáva za päťsto dolárov.

10. jan 2019 o 11:52 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Nechcete už viac meniť plné pamäťové karty za prázdne, keď fotíte? Spoločnosť Lexar sa vracia na trh a s príchodom uvádza aj doslova mamutiu pamäťovú kartu s kapacitou až jeden terabajt.

Spoločnosť SanDisk ukázala prvú jednoterabajtovú pamäťovú kartu ešte v roku 2016, no tá sa do predaja nikdy nedostala. Karta od Lexaru už v predaji je. No s veľkou kapacitou prichádza aj vysoká cena.

Výrobca ponúka kartu na svojich stránkach za 499,99 amerických dolárov, v prepočte približne 434 eur. Na kartu poskytuje Lexar aj obmedzenú doživotnú záruku.

Karta typu SDXC je navrhnutá pre zrkadlovky strednej triedy, HD a 3D kamery, ktorým umožňuje zachytiť video až v rozlíšení 4K.

Rýchlosť čítania podľa výrobcu dosahuje až 95 megabitov za sekundu, rýchlosť zápisu sa pohybuje do sedemdesiat megabitov za sekundu. Video sa zapisuje minimálnou rýchlosťou tridsať megabitov za sekundu.

Spoločnosť okrem svojej vlajkovej pamäťovej karty ponúka aj kapacity od šestnásť gigabajtov vyššie. Lexar pred dvomi rokmi zavreli, no pár dní po oznámení ju odkúpila čínska spoločnosť Longsys.