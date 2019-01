Čistič oceánu má ďalší problém, odlomila sa z neho časť konštrukcie

Zariadenie opravujú.

8. jan 2019 o 16:56 Matúš Beňo

Čistic odpadkov System 001 na mori.(Zdroj: The Ocean Cleanup)

BRATISLAVA. Zariadenie na čistenie oceánov od plastových odpadkov neziskovej organizácie Ocean Cleanup zasiahol v krátkom čase ďalší problém.

Najskôr z čistiaceho systému unikali odpadky a teraz sa z neho odlomila časť konštrukcie.

Testovacia verzia čističa odpadkov pri veľkej odpadkovej škvrne v Tichom oceáne sa preto musela vrátiť do prístavu skôr, než bolo v pláne.

Únava materiálu

Pri bežnej obhliadke čističa oceánu 29. decembra si posádka lode všimla, že od celej konštrukcie sa odlomila menšia koncová časť. Čistič má tvar písmena U. Osemnásť metrov dlhá časť sa odlomila z okraja ľavého ramena.

Zatiaľ nevedia povedať, čo viedlo k zlyhaniu konštrukcie čistiaceho zariadenia.

Dôvodom môže byť únava materiálu spoločne s nahromadením tlaku na jednom mieste, ku ktorému došlo pre puklinu.

"Keď si vezmete papierovú spinku a jej časť veľakrát ohnete tam a späť, materiál sa v podstate unaví. Zrejme toto sa stalo materiálu, z ktorého je čistič oceánu," vysvetlil v rozhovore pre rádio NPR Boyan Slat, ktorý systém navrhol.

Odlomenie koncovej časti neohrozilo celkovú stabilitu a rovnováhu zvyšnej 580 metrov dlhej plávajúcej konštrukcie. Podľa neziskovky sa do oceánu neuvoľnil žiaden materiál, takže živočíchom či lodnej doprave nič nehrozí.

S čističom sa museli predčasne vrátiť do prístavu na Havajských ostrovoch, aby ho mohli opraviť. Bližší dátum, kedy by sa mohol vrátiť na more a pokračovať v čistení, Slat neprezradil.

Systému stále verí

Slat priznáva, že je zo situácie sklamaný. Dúfal, že na mori ostanú dlhšie, aby získali viac údajov o tom, ako systém pracuje pri čistení vody od plastových odpadkov.

Doterajšie zistenia z obhliadky však jeho neziskovke umožňujú spevniť materiál, spraviť opravy a vylepšenia.

Zároveň budú pracovať na riešení problému, ktorý sa objavil počas testovacej prevádzky. Čistič síce zbieral odpadky, no tie po čase vyplávali von.

"Verím, že tím dokáže navrhnúť vhodné riešenia a že o niekoľko mesiacov budeme opäť pri odpadkovej škvrne," nevzdáva sa Slat.