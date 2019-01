Samota nemusí byť smutná. Prečo by ste občas mali byť sami

Buďte sami so svojimi myšlienkami.

21. jan 2019 o 17:57 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Kedy ste boli naposledy skutočne sami? Nielen bez ľudí, ale aj bez sociálnych sietí či slúchadiel v ušiach?

Mnohí ľudia urobia čokoľvek preto, len aby nemuseli tráviť čas iba so sebou a svojimi myšlienkami.

Dobrovoľná samota pritom môže mať pozitívne účinky na váš pracovný život aj psychickú pohodu.

Aby samota prospievala

Ľudia sú spoločenský druh, kontakt a život s inými ľuďmi má preto mnoho výhod. Čoraz viac vedcov sa však venuje opačnej téme - ako na človeka vplýva čas osamote?

Prečítajte si tiež: Ničnerobenie a knihy. Desať najlepších spôsobov, ako si oddýchnete

Hovoria o osamelosti a samote.

Osamelosť je pre život skôr zlá. Ak trvá dlho, neublíži iba psychike. Niektorí lekári tvrdia, že osamelosť je takmer ako dlhodobá choroba. Môže dokonca zvýšiť riziko predčasného úmrtia.

A na druhej strane samota neubližuje, dokonca vám môže aj prospievať.

No aby bola samota prospešná, musíte splniť štyri podmienky. V predslove knihy Príručka samoty (Handbook of Solitude) z roku 2013 ich opísal vývojový psychológ Kenneth Rubin z Univerzity v Marylande.

Samota je účinná vtedy:

keď čas osamote vyhľadávate dobrovoľne,

keď sa môžete spojiť s ľuďmi hocikedy, keď sa vám zachce,

keď viete účinne ovládať svoje emócie, ako sú sociálne obavy či hnev,

keď dokážete udržiavať pozitívne, zmysluplné vzťahy so svojimi blízkymi.

Aby ste boli skutočne osamote, mali by ste sa tiež vyvarovať rušivým elementom ako sú telefón, internet a najmä sociálne siete.

Ako vám samota prospieva

26 Toľko percent z bdelého času trávia ľudia osamote.

Či už túžite po súkromí, chcete sa sami venovať koníčkom alebo hľadáte oddych od spoločenských povinností, dobrovoľná samota prináša niekoľko výhod.

Odvracia možné nebezpečenstvá nadmernej stimulácie. Denne váš mozog prijíma mnoho stimulov, no má svoje hranice. Davy, hluk, masové médiá, sociálne siete, technológie a neustály prísun informácií, to všetko vás môže vyčerpať.

Účinok samoty na nadmernú stimuláciu začali psychiatri prvýkrát opisovať v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Dodnes platí, že niektorým ľuďom môže odlúčenie od spoločnosti znižovať stres.

I keď to znie ako klišé, existuje dôvod, prečo spisovatelia odchádzajú tvoriť sami do lesa a vedci trávia dlhé hodiny osamote v laboratóriách. Samota totiž podnecuje kreativitu. Keď budete nabudúce potrebovať niečo vymyslieť, skúste to osamote.

Prečítajte si tiež: Prekáža vám hluk a rýchlo sa vyčerpáte? Možno patríte medzi veľmi citlivých ľudí

Samota tiež zvýši produktivitu. Čoraz viac ľudí pracuje v otvorených priestoroch a štúdie ukazujú, že takéto miesta ničia produktivitu zamestnancov. Keď je totiž vo vašej prítomnosti iný človek, váš mozog ho nedokáže ignorovať. No ak ste sami, môžete sa lepšie sústrediť na prácu či úlohy.

Keď ste sami, máte logicky aj viac slobody. Najmä v tom, aký si vymyslíte program. Samotu by ste mali využiť produktívne a napríklad sa venovať sa vlastným koníčkom a obľúbeným aktivitám alebo ju využite na oddych od bežných povinností.

Slobodu v rozhodovaní tiež môžete využiť na lepšie spoznanie samého seba. Môžete do hĺbky premýšľať o svojich cieľoch, pokrokoch, zmenách, ktoré chcete urobiť či problémoch, ktoré by ste mali vyriešiť.

Tipy, ako sa naučiť byť sám

Ak nie ste na samotu zvyknutí, sprvu vám nemusí byť príjemná.

Pre ľudí je veľmi ťažké byť so svojimi vlastnými myšlienkami. Ukázala to napríklad aj štúdia z roku 2014 v magazíne Science. V jednom teste si ľudia dokonca radšej dali elektrický šok, než ako by sa mali zabávať iba vlastnými myšlienkami.

"Než sa samota stane príjemným zážitkom, môže to vyžadovať trochu práce. No akonáhle sa tak stane, bude to možno najdôležitejší vzťah, aký ste kedy mali, vzťah, ktorý máte so sebou," hovorí pre magazín Atlantic psychoanalytik Matthew Bowker, ktorý skúma samotu.

“ Než sa samota stane príjemným zážitkom, môže to vyžadovať trochu práce. No akonáhle sa tak stane, bude to možno najdôležitejší vzťah, aký ste kedy mali, vzťah, ktorý máte so sebou. „ psychoanalytik Matthew Bowker

Ak chcete využívať výhody samoty, musíte sa naučiť byť skutočne sám. Neznamená to, že budete iba v miestnosti bez iných ľudí. Vypnite si aj telefón, nekontrolujte sociálne siete a radšej sa úplne odpojte od internetu a nepozerajte televíziu. Ak potrebujete tvoriť sami na počítači, vypnite si notifikácie a odpojte sa.

Skúste si každý deň vyhradiť pár minút, keď budete osamote iba so svojimi myšlienkami. Aj desať minút denne vám môže pomôcť a na samotu si postupne privyknete.

Niekedy pomôže ak si čas osamote doslova naplánujete. Skúste si samotu zapísať do kalendára alebo diára a dodržiavajte ju.

Ak vám každodenná samota nevyhovuje, vyhraďte si na ňu čas napríklad cez víkend.

Chvíľku pre seba si môžete nájsť aj skoro ráno, keď vstanete skôr ako všetci ostatní v dome. Môžete sa venovať kreatívnej činnosti či riešeniu problémov alebo robiť hocičo, čo vás vnútorne napĺňa.

Rovnako môžete postupovať aj v práci - príďte skôr ako ostatní kolegovia a nerušene riešte pracovné veci. Počas dňa si môžete čas pre seba vyhradiť aj počas obednej prestávky.