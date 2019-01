Ako vymeniť batériu v MacBook Air? Stačí 15 minút

Budete potrebovať len pár desiatok eur.

6. jan 2019 o 13:32 Matúš Paculík

Predstavte si tri roky starý MacBook, ktorému sa nevyhýbali pády a pravidelné úplné vybíjanie batérie. Po necelých 700 cykloch batéria odmietla fungovať pri kapacite menšej ako 30 percent, takže nastal čas na jej výmenu.

V autorizovanom servise za výmenu zaplatíte približne 150 eur vrátane roboty, čo je pri notebooku s reálnou hodnotou okolo 550 eur vysoká investícia.

Ak však nie ste technický typ a nikdy ste nerozobrali ani len bežný počítač, tak pre vás iná možnosť neexistuje.

Svojpomocnú výmenu v takomto prípade neodporúčame, použitím nesprávnej batérie, prípadne pochybením pri výmene si môžete nenávratne poškodiť inak funkčný notebook.

Ako odstrániť kryt z MacBook Air

Pre potreby tohto článku sme objednali náhradnú batériu zo slovenského online obchodu, kde ju kúpite za približne 70 eur. Tí odvážni môžu skúsiť šťastie v čínskych obchodoch, kde je ponuka obrovská a cena o polovicu lacnejšia.

Celý postup výmeny batérie v MacBook Air je veľmi jednoduchý, v prípade nášho modelu z roku 2015 bol bez akýchkoľvek komplikácií. K batérii sme dostali aj potrebné skrutkovače T5 Torx a P5 Pentalobe, keďže s klasickým krížovým si nepomôžete.

(zdroj: Matúš Paculík)

Na začiatok si pripravte antistatickú podložku, na ktorú položíte notebook. Prvým krokom je odskrutkovanie skrutiek, ktorými je prichytený spodný kryt. Uložte si ich tak, aby ste vedeli, ktorá kam patrí. Dve sú totiž dlhšie ako tie ostatné.

(zdroj: Matúš Paculík)

Batéria vypĺňa veľkú časť vnútra notebooku, pripevnená je piatimi skrutkami. Znova pripomíname, aby ste si jednotlivé skrutky presne odložili.

Ako vymeniť batériu v MacBook Air

Pred vybraním batérie nezabudnite odpojiť kábel zo základnej dosky, nájdete ho pri ľavom hornom rohu batérie.

(zdroj: Matúš Paculík)

Postupujte opatrne, jeho poškodenie by vás vyšlo dosť draho.

(zdroj: Matúš Paculík)

Po tom, ako odstránite batériu, si vyčleňte minútku na vyčistenie vnútra notebooku od prachu a nečistôt. Určite nepoužite mokrú handričku, vnútro radšej čistite bez dotyku, napríklad stlačeným vzduchom.

(zdroj: Matúš Paculík)

Pri zapojení novej batérie vás nebude čakať žiadne prekvapenie, teda pokiaľ ste si zohnali ten správny model. Okrem skrutiek nezabudnite na zapojenie káblika, v opačnom prípade batéria fungovať nebude.

Pri spodnom kryte dbajte na použitie konkrétnych skrutiek, keďže ich dĺžka nie je pri všetkých rovnaká. Celý proces by vám nemal trvať dlhšie ako pätnásť minút, my sme to aj s fotografovaním stihli za desať.

Pred ďalším použitím notebooku si ešte raz prečítajte návod dodaný k novej batérii, hlavne časť o prvotnom nabíjaní. V našom prípade výrobca batérie odporúča tri úplné nabitia a vybitia batérie.