Aké hry sa oplatí mať na hernej konzole od Nintenda?

Vyskúšajte niekoľko zábavných hier pre najlepšiu prenosnú konzolu.

7. jan 2019 o 16:18 Matúš Paculík

Bomb Chicken

Jedno kura a desiatky, či skôr stovky bômb. To je pravdepodobne náš trest za všetky kuracie prsia a stehná, čo sme za život zjedli.

Nevinne pôsobiaca hra s milou hlavnou postavou si vás totiž na začiatok omotá okolo prsta, aby približne po hodine hrania pritvrdila a spravila vám zo života peklo (samozrejme obrazne).

V tých najdivnejších hrách môžete ovládnuť kozu, absolútne nešikovného chirurga, kus chleba, alebo najnovšie aj obyčajné kurča. Je na prvý pohľad nevinné, milé a neškodné. Jeho skutočným poslaním je však pomsta za stovky rokov pečenia, varenia a grilovania.

Ako sa jedno kurča zmenilo na cynika kladúceho bomby namiesto vajec je nepodstatné.

Príbeh je druhoradý, Bomb Chicken si vás totiž získa dokonalou retro grafikou a zábavou, pri ktorej nebudete mať čas na oddych.

Inšpiráciu legendárnym Bombermanom nezaprie, nie je však jeho obyčajným klonom. Spoločný majú len základ v podobe umiestňovania bômb, ktoré následne využívate na ničenie nepriateľov, či rôznych objektov brániacich vám v ďalšom postupe hrou.

K dispozícii ich máte neobmedzené množstvo, no len s čiastočnou kontrolou a rovnako ako v reálnom živote, aj tu vám (kurčaťu) môžu ublížiť.

Systém hry je tak založený na riešení logických problémov a zneškodňovaní nepriateľov výhradne s pomocou bômb.

Hlavná postava totiž nevie lietať, zobákom nikomu neublíži a vzhľadom nevydesí. Bombu môžete odkopnúť, alebo ju môžete dať na ďalšiu bombu a tak sa dostať k vyššie položeným miestam.

Prvých pár úrovní je len oddychových, ktoré vás nalákajú na príjemnú zábavu. Neskôr sa všetko skomplikuje a vy budete napríklad utekať pred obrovskou pílou, či stvárať krkolomné pokusy pri zdolávaní nástrah.

Pri hraní bombového kurčaťa vás roztrhne od zlosti, škodoradostní dizajnéri vám totiž nič nedarujú a bez dokonalej znalosti úrovne a správneho načasovania všetkých krokov sa ďalej nedostanete.

+ zábava a vtip, sympatický hlavný hrdina

- časom vysoká náročnosť

Hodnotenie: 8,0

Thimbleweed Park

Staré dobré adventúry ešte stále existujú, dokonca sú graficky krásne, s pútavým príbehom a logickými hádankami. Za jednou z tých najnovších stojí slávny Ron Gilbert, ktorý nás pred rokmi zabával hrami ako Maniac Mansion a Monkey Island.

Thimbleweed Park je adventúra zo starej školy. Pripravte sa na skvelý a hlavne zamotaný príbeh, dlhé dialógy, hľadanie rôznych predmetov, logické problémy a kombinovanie obsahu vášho inventára.

Návrat do hernej minulosti je dokonalý a starší hráč milujúci takzvané point and click adventúry bude v siedmom nebi.

Aby toho nebolo málo, ma krásne rozpixelovanú grafiku, samozrejme v tom najlepšom slova zmysle. Jemné detaily a vysoké rozlíšenie by hre ubrali na zaujímavosti, navyše je jasným dôkazom, že dôležitý je štýl.

Príbeh je našťastie tak zamotaný, že vám môžeme pokojne prezradiť začiatok v podobe tajomnej vraždy v ešte tajomnejšom mestečku. Do rúk dostanete (nielen) dvojicu agentov, ktorým budete rozdávať rôzne príkazy.

Pripravte sa na putovanie, skúmanie objektov, ich kombinovanie, rozprávanie sa a hlavne na riešenie logických hádaniek a problémov.

Všetko navyše okorenené skvelým humorom. Dobré je dokonca aj ovládanie, klasická myš nám pri hraní vôbec nechýbala.

Hra od vás po jednoduchom úvode začne vyžadovať pozornosť a logické myslenie. Bezhlavé skúšanie nefunguje, miest na preskúmanie je veľa a príbeh sa po prvej hodine začne riadne zamotávať.

K tomu všetkému sa pridajú mikropríbehy a z malej odbočky sa rýchlo môže stať dôležitá udalosť, vysvetľujúca predchádzajúce a aj budúce udalosti.

Thimbleweed Park je preto povinnosť pre všetkých milovníkov detektívok a dobrého príbehu, ktorí majú dostatok času a hlavne trpezlivosti pospájať si všetky informácie.

Dobrá znalosť anglického jazyka je dôležitou podmienkou. Dialógy sú dôležité a bez sledovania príbehu by vás hra ani nemohla baviť. Navyše by ste prišli o dokonalo spracované postavy a do dokonalosti vybrúsené dialógy.

+ príbeh, postavy, logické hádanky

- chvíľami zbytočne komplikované

Hodnotenie: 9,0

Lego DC Super-Villains

Batman, Rodinka úžasných, Jurský park, Hobbit, či Star Wars. Svet hier s Lego tematikou je obrovský, zábavný a vhodný nielen pre deti.

Tak, ako sú Lego stavebnice určené pre skutočne každého človeka, sú aj Lego hry vhodné pre vekovú kategóriu od štyroch rokov.

Vôbec pritom nevadí, že sa herný princíp v zásade nemení – gamepadom ovládnete vybranú postavičku, s ktorou plníte rôzne úlohy a väčšinu času lineárne postupujete dopredu.

Tento hrubý popis môže pôsobiť nudne, no vďaka vynikajúcej dizajnérskej práci a dobrému scenáru je výsledok zábavný s každou novou hrou.

Lego DC Super-Villains prináša jednu výraznú novinku, keďže hlavnými hrdinami nie sú tí dobrí, ale skupina zloduchov na čele s Jokerom. Detská verzia krvavej akcie Suicide squad (Jednotka samovrahov) našťastie nikoho nevydesí a malým hráčom nočné mory neprinesie.

V Lego hrách sa totiž nezomiera, nenájdete tu litre krvi či odtrhnuté končatiny. V najhoršom prípade sa hrdina rozsype na malé kocky a o pár sekúnd znova sám poskladá. Čoho si však hráč užije do sýtosti, sú rôzne súboje.

Každý z hrdinov má svoj vlastný štýl, silnú, aj slabú stránku. Vzájomne sa dopĺňajú a pri riešení zložitejších úloh čaká hráča výber tej správnej kombinácie. Logické hádanky sú celkovo príjemným spestrením, aj keď ich náročnosť je skôr priemerná.

Vývojárom to nemáme za zlé, keďže hlavná cieľová skupina hráčov si svoj prvý školský peračník ešte len chystá.

Bez sústredenia a pozornosti sa však ďaleko nedostanú, prípadne požiadajú o pomoc ochotného rodiča.

Ak by sa vám zlí superhrdinovia nepáčili, tak pokojne vyskúšajte vynovené dobrodružstvá Harryho Pottera. Po prvý krát sme sa ich na počítačoch hrali pred ôsmymi rokmi, teraz prichádzajú aj na Switch s uhladenou grafikou a rovnako dobrou zábavou.

+ pre všetky vekové kategórie, zábava, pekná grafika

- stále rovnaký princíp

Hodnotenie: 8,0

Diablo III: Eternal Collection

Je len pár hier, ktoré aj po dlhých rokoch dokážu držať krok s novinkami vo všetkých smeroch.

Diablo III sme sa po prvý krát hrali pred vyše šiestimi rokmi, nielen na počítačoch s Windows, ale aj na Macoch a herných konzolách od Sony a Microsoftu.

Behom prvých 24 hodín si hru kúpilo vyše šesť miliónov hráčov a do troch rokov od uvedenia prekročili predaje hranicu 30 miliónov kusov. Teraz si ju môžete zahrať aj na cestách, keďže konečne dorazila na Switch.

Nevadí pritom, ak ste Diablo už hrali na počítači alebo klasickej hernej konzole, Switch verzia je zaujímavá aj pre vás. Je dokonca vysoko pravdepodobné, že si ju najlepšie užijete práve v tejto najnovšej verzii.

Čaro okamžitého spustenia a možnosť hrania prakticky kdekoľvek jednoducho stojí za tú investíciu. Navyše keď sa k tomu pridá veľmi dobre zvládnuté ovládanie, je výsledkom jedna z najlepších hier, aké si na tejto konzole môžete zahrať.

Pred prvým spustením hry sme pritom mali dosť veľké obavy hlavne z dôvodu nízkeho hrubého výkonu. Výsledok je však skvelý, aj v režime fungovania na batériu je grafika bez chyby, s množstvom detailov a úplne plynulá.

Eternal Collection až na pár drobností neprináša nič nové, je skôr kompilátom obsahujúcim aj rozšírenie Reaper of Souls. Pravdepodobne je zároveň aj dôstojnou rozlúčkou, ktorá má šancu osloviť aj úplných nováčikov.

Podstata hry sa totiž nijako nezmenila, stále je to nekonečná akcia doplnená o drobné záblesky príbehu, RPG prvky a obrovské množstvo rôznych predmetov a zbraní. Dokonale namiešaný mix z týchto ingrediencií vám vydrží na desiatky hodín skvelej zábavy.

+ grafika, rýchlosť, perfektná zábava

- malý font písma

Hodnotenie: 9,0

Starlink – Battle for Atlas

Nie je veľa hier, ktoré si v relatívne krátkom čase zaslúžia dve rozdielne hodnotenia. Nový Starlink je jednou z nich a dôvodom je cena. Hra sa na začiatku predávala za vyše 70 eur, pričom na všetky rozšírenia ste potrebovali dva krát toľko.

Pár mesiacov po uvedení cena hry rapídne poklesla, na Slovensku jej základnú verziu s fyzickou kópiou jednej lode, dvoma postavičkami a dvoma zbraňami kúpite už za 35 eur, na anglickom Amazone aj za menej ako 20 libier.

Navyše ak tieto hračky nepotrebujete, tak z vyše 200-eurovej investície za kompletnú verziu hry ušetríte minimálne dve tretiny.

Samotná hra je zjednodušene povedané veľmi podarená vesmírna sága so skvelým príbehom, množstvom postáv, zaujímavých zbraní a hlavne desiatkami hodín dobrej zábavy. Tam, kde No Mans Sky nedokázal zaujať, je Starlink jeho perfektnou náhradou.

Ako pilot bojovej vesmírnej lode sa pokúsite nastoliť rovnováhu medzi dvoma bojujúcimi stranami, čo znamená desiatky a desiatky rôznych úloh. Budete bojovať vo vesmíre a na planétach, budete skúmať, objavovať a hlavne budovať ďalšie a ďalšie základne.

Celá hra je prekvapivo komplexná, od množstva postáv, cez detailne vytvorený hviezdny systém a planéty s vlastnou klímou, faunou a flórou. Nudná nie je ani cesta medzi jednotlivými planétami.

Môžete si ju síce skrátiť a automaticky sa objaviť v už známom mieste, no ako pilot si užijete zábavné súboje s vesmírnymi pirátmi a pri troche šťastia nájdete vo vrakoch lodí hodnotné predmety a rozšírenia pre zbrane a svoju loď.

A práve rozšírenia sú aj odmenou za splnené úlohy, čo spolu s peniazmi a dvoma druhmi bodov prináša zaujímavé RPG prvky. Starlink vás iritovať nebude, nie je zložitý na začiatku a nie je nudný ani po dlhých hodinách hrania.

Časom sa síce objaví drobný stereotyp, no dobrý príbeh to napraví. Na hru sa pozerá dobre aj pri hraní v prenosnom režime. Drobné ústupky kvôli obmedzenému výkonu si určite všimnete, no pozitívny pocit z hrania vám nepokazia.

+ príbeh, množstvo akcie, pekná grafika

- po čase stereotypné

Hodnotenie: 8,0