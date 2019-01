Sonda úspešne zvládla prelet okolo Ultima Thule, čaká sa na fotky

Signál putoval k Zemi takmer desať hodín.

1. jan 2019 o 19:39 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Sonda New Horizons úspešne zvládla skorý ranný prelet okolo telesa Ultima Thule v Kuiperovom páse. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír zachytil potvrdzujúci signál približne desať hodín po priblížení.

Ultima Thule sa nachádza približne 6,5 miliardy kilometrov od Zeme. Ide o historicky najvzdialenejšie teleso, ktoré ľudia preskúmali.

Rotácia telesa Ultima Thule, ako ho počas približovania videla sonda New Horizons 31. decembra 2018. KLIKNITE PRE SPUSTENIE. (zdroj: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory)

"New Horizons pracovala, ako mala a vykonala najvzdialenejší prieskum cudzieho sveta doteraz," povedal pre NASA astronóm Alan Stern. Doplnil, že údaje vyzerajú veľmi sľubne.

Zachytený signál obsahoval informácie o stave sondy a zároveň potvrdenie, že palubné prístroje získali gigabajty údajov vrátane fotografií, ktoré v najbližšom období budú posielať späť do riadiaceho strediska.

V NASA už pripravujú stiahnutie prvých záberov. Musia sa však uistiť, že sonda je natočená smerom k Zemi, aby zozbierané vedecké informácie prišli.

Inžinieri uvažujú, že misia sondy by sa mohla predĺžiť a New Horizons by mohla navštíviť ešte jedno teleso v Kuiperovom páse. Kapacitu by na to mala.