Assasin's Creed aj Subnautica. To najlepšie, čo sme tento rok hrali

Vďaka Kerbalu pochopíte vesmírne lety.

27. dec 2018 o 8:20 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Ondrej Podstupka, Matúš Beňo, Matúš Paculík

Assassin's Creed Odyssey. (zdroj: Ubisoft Quebec)

Assassin's Creed Odyssey

Toto je najlepší asasín vôbec. A paradoxná je predchádzajúca veta preto, že vlastne tohtoročná časť značky umiestnená do antického Grécka nie je asasínom vôbec. Alebo aspoň nie je hrou, akou po roky táto séria bývala.

V skutočnosti sa autori vzdialili predchádzajúcim častiam série a vytvorili takmer klasickú hru na hrdinov, kde vylepšujete svoju postavu a zasahujete do sveta, pričom vaše rozhodnutia majú vplyv na celé regióny. Navyše, Peloponéz a okolité ostrovy sú jednoducho nádherné a vy máte chuť objavovať, čo si na vás tvorcovia nachystali za ďalším kopcom.

Chcete putovať a zisťovať, budete bojovať aj plížiť sa, rozhodovať aj riešiť mravné dilemy, diskutovať so Sokratom, milovať, nenávidieť a jednoducho spoznávať antický svet. Pre to všetko je Assassin's Creed Odyssey jedným z kandidátov na hru roka, ktorý dotiahol väčšinu nápadov, ktoré sa objavili už pri predchádzajúcom egyptskom dobrodružstve.

Kerbal Space Program. (zdroj: Squad)

Kerbal Space Program: Enhanced Edition

Je naozaj zvláštne zaradiť medzi najlepšie hry roka čosi, čo sa po prvý raz na počítačoch objavilo už v roku 2011 a testovacou verziou prestalo byť pred štyrmi rokmi. No až v roku 2018 sa Kerbal dostal na konzoly, tak nás to trochu ospravedlňuje.

Urobíte chybu, ak by vám Kerbal ušiel. Iste, toto nie je videohra vymyslená na herná ovládače, napriek tomu sa ovládať dá. No oveľa dôležitejšie je, čo stále dokáže: zrazu sa stanete dieťaťom, ktoré si skladá svoje vlastné veľké vynálezy. A ak má šťastie, podarí sa mu vyslať ich do kozmu – keď sa vám prvý raz podarí dostať na obežnú dráhu, zakotviť tam a bezpečne sa vrátiť na zem, budete sa tešiť práve ako malé deti.

A len tak, mimochodom, na pozadí sa naučíte chápať orbitálnu mechaniku a fyzikálne zákonitosti letu do kozmu. Kerbal je v skutočnosti čosi, z čoho by si malo brať príklad školstvo: trošku frustrujúcou, trošku divokou, ale najmä hravou formou vysvetlené základy vesmírnych letov.

Ak milujete vedu, techniku, kozmonautiku a rakety, urobíte chybu, ak sa Kerbalu vyhnete.

Mario Tennis Aces. (zdroj: Camelot Software Planning)

Mario Tennis Aces

Pamätáte sa na hry, ku ktorým ste si vedeli sadnúť a len začať hrať? Hry ako Tetris či Pacman, ku ktorým môžete posadiť vášnivého hráča, malé dieťa alebo aj babičku a za tri minúty sa budú všetci rovnako zabávať. Všimli ste si, že takmer zmizli?

Čiastočne preto, že ich vystriedali komplikované herné svety, ktoré na seba vrstvia čoraz komplikovanejšie systémy. Vytvárajú tak pútavé hry, no sú prístupné len pre skúsenejších hráčov, ktorí už hovoria ich jazykom. Druhý dôvod je, že spraviť jednoduchú a zábavnú hru je oveľa ťažšie ako by sa zdalo.

Mario Tenis Aces je skvelým príkladom toho, ako urobiť jednoduchú hru správne. V jadre je Tenis Aces jednoduchý tenisový trenažér, obsadený roztomilými hernými postavičkami zo sveta Maria. V pozadí rozkošnej grafiky ale beží úžasne presná a zábavná simulácia tenisu.

Odpaly, rýchlosť postavičiek aj to, že loptička bude bez námahy smerovať približne tam, kam ju chcete umiestniť. Simulácia prosto funguje bez toho, aby ste s ňou museli zápasiť a vďaka tomu vypláva na povrch len kreativita a čistá radosť z hry.

Jej silu vidíte práve v tom, že môžete odohrať hodiny zápasov, pri ktorých si vystačíte s pohybovou páčkou a dvoma tlačidlami. Základy hry zvládne doslova každý a ak chcete viac, môžete zapnúť mód so špeciálnymi údermi alebo si zahrať príbehovú časť hry.

V jadre je ale Mario Tenis Aces precízne zvládnutou hrou starej školy, ktorá stoji na jednoduchých princípoch a úžasne zvládnutej mechanike. Nikdy neuvidíte ako ťažko pracuje aby vás zabávala. Bodaj by podobných bolo viac.

Detroit: Become Human

Je rok 2038, prezidentkou USA je bývalá youtuberka, včely vymreli a vo vesmíre objavili život. Ocitáte sa v príbehu hry Detroit: Become Human, v ktorej môžete ovplyvniť osud robotov.

V tejto hre nás dostal najmä prepracovaný a uveriteľný obraz nie veľmi vzdialenej budúcnosti. A najlepšie je, že záver príbehu tvoríte vy sami. Je to akoby ste boli v kine a film skončí presne tak, ako ste chceli, lepšie povedané tak, ako ste stláčali tlačidlá na konzole.

Detroit nie je hra, ku ktorej sa po záverečných titulkoch vrátite rýchlo. Chvíľku si ju necháte uležať a tak o pol roka až rok si znova vyskúšate iné dejové línie. A je ich naozaj veľa. Každé vaše rozhodnutie môže úplne zvrátiť celý príbeh. Ak vás bavia sci-fi príbehy a interaktívny dej, určite po Detroit: become Human ešte siahnite.

Red Dead Redemption 2

RDR 2 je hra plná rozporov. A nepomáha, že ani kritika, ani chvála na hru sú pravdivé naraz. Rockstar sa snaží o takú mieru realizmu, ktorá v bežných hrách nemá obdobu. Ale za obrovskú cenu neúprosných hodín, ktoré vývojári pri hre strávili.

Aj práve kvôli realizmu sa zbavuje všetkého, čo sme sa naučili od hier v otvorenom svete očakávať. Red Dead Redemption 2 sa zarputilo drží svojej vízie a hra jej všetko podriadila, aj hráčsky komfort a bežné štandardy, na ktoré sme si zvykli. A to do takej miery, že máte pocit, že si neváži váš čas. Rýchle cestovanie po mape? Preč. Pocit, že si môžete robiť, čo chcete? Preč. Množstvo úloh? Preč. Namiesto toho sa musíte starať o seba a svojho koňa. Čistiť si zbrane. Hra vám nevysvetlí mechanizmy. Všetko je pomalé, až sa to zdá ako povinnosť.

Red Dead Redemption 2 hráčov rozdeľuje, vlastne buď hru nenávidíte, alebo sa vám absolútne páči. A nedá sa jednoznačne povedať, čo je viac pravdivé. Treba si ju odskúšať a možno vykročiť z komfortnej zóny.

Subnautica

Máte talasofóbiu, teda sústavný strach z morí a ich prázdnoty? Alebo megalohydrothalassofóbiu, čiže strach z obrovských vecí pod hladinou vody? Či dokonca batofóbiu, chorobný strach z hĺbok? Bojíte sa temnoty, uzavretých priestorov, nedostatku kyslíka a nebodaj aj nepoznaného?

V tom prípade nebude Subnautica pre vás, pretože toto všetko na vás v určitom momente hrania doľahne. Alebo bude, ak sa odvážite strach prekonať. Subnautica je hra o prežití v obrovskom oceáne, v ktorom sa budete musieť vynájsť, hľadať suroviny a obživu, vyrábať výbavu, skrátka všetko to typické herné, ktoré samé o sebe vynikajúco funguje.

Ale najlepšie je, čo vo vás vzbudí vaša predstavivosť, váš strach, vaša chuť objavovať, túžba dozvedať sa viac o podmorských ekosystémoch, tvoroch, ruinách mimozemskej civilizácie. Ten zážitok, keď vašu ponorku niečo napadne, keď sa za vaším chrbtom objaví gigantický leviatan, keď prídete na to, ako si zabezpečiť potreby, nájdete len v Subnautice.

Monster Hunter: World. (zdroj: Capcom)

Monster Hunter: World

Ak bola séria Monster Hunter niečím známa, teda okrem lovu obrovských monštier, tak to bola absolútna neprístupnosť pre "bežného" hráča. Základ je naučiť sa používať jednu zo štrnástich zbraní, pochopiť kolobeh hrania, prípravu a princípy lovu, využívanie pascí, prispôsobiť sa priebehu boja, skúmanie bojujúceho monštra a tak ďalej. A to je len slabý začiatok toho, čo všetko čaká hráča.

Aj keď budete mať za sebou dvadsať hodín, stále budete mať pocit, že neviete, čo celkom robíte. A to je v poriadku. Našťastie je v hre neuveriteľne otvorená komunita, ktorá je ochotná vziať nováčikov pod svoje krídla a previesť ich úvodnými hodinami, mechanizmami, súvislosťami medzi nimi a ďalšími časťami hry. Ak prekusnete veľmi strmú krivku učenia, čakajú vás pamätné monštruózne súboje.

Dead Cells. (zdroj: Motion Twin)

Dead Cells

Dead Cells je mimoriadne mechanicky zdatná rougelike plošinovka. V preklade do slovenčiny to znamená, že hra vás zasadí do dvojrozmerného sveta v ktorom sa pohybujete cez jednotlivé úrovne, objavujete nepriateľov a zbrane, ktoré kombinujete.

Ak vaša postava zomrie, predmety stráca, vracia sa na začiatok a svet sa vytvorí nanovo. Zmenia sa miestnosti aj umiestnenie nepriateľov. Každý „beh“ hrou je teda nová skúsenosť, ktorá môže trvať pár minút alebo aj niečo viac ako hodinu.

Hra očakáva, že budete opakovane umierať a postupne sa učiť, spoznávať nepriateľov aj predmety a zlepšovať sa. Učí vás a pri každom „behu“ sa dostanete o kúsok ďalej a objavujete nové úrovne, ktoré vás pravdepodobne rýchlo zabijú, až kým ich nespoznáte.

Dead Cells od vás očakáva pokoru. Ak sa podvolíte a prijmete, že hráte podľa pravidiel sveta a nie svojich vlastných, odmení vás výborným zážitkom zhutneným do pár desiatok minút. Každý beh hrou má vlastnú drámu, kritické body aj malé víťazstvá.

Dead Cells toto všetko natlačí často do niekoľkých minút. Je to v ostrom kontraste s veľkými hrami v otvorenom svete, ktoré vám hovoria, že môžete robiť čokoľvek a gradovanie príbehu v nich trvá hodiny. Dead Cells vám pri každej novej hre nanúti niekoľko ciest a prinúti vás vybrať si.

Priestor na kombinácie je rovnako veľký ako vo hrách typu Assasins Creed, no je vždy koncentrovaný na esenciu jedného herného cyklu. Dead Cells dokázali zhutniť svoje nápady a mechaniky ako máloktorá iná hra v tomto roku, výsledok je svojhlavá hra, ktorá odmení pokorných a vytrvalých.

God of War. (zdroj: Santa Monica Studio)

God of War

Stovky mŕtvych nepriateľov, hektolitre krvi a akcia od začiatku až po samotný záver. Séria hier God of War bola vždy synonymom pre krvavú zábavu, no v tomto roku vyrástla a hoci je stále akčnou zábavou, dokáže hráča zobrať do sveta zodpovednosti, rodičovskej lásky a dospievania.

Nový prístup k hre sa vývojárom vyplatil, keďže roky starý koncept by dnes stačil len na priemernú hru. Nový God of War má pre vás pripravených niekoľko desiatok hodín dokonalej zábavy, ktorá ani chvíľku nenudí. Súbojom síce chýba väčšia variabilita a hádanky fungujú na opakujúcich sa princípoch, no hra je ako celok zábavná až do konca.

Vývojári pripravili aj kvalitné české titulky, takže ani jazykovo menej zdatní hráči nebudú ukrátení o príbehovú časť. Vyznávači jednoduchej a ničím nerušenej akcie nech siahnu po iných hrách, dospelý God of War totiž od hráča očakáva výrazne viac, ako len rýchle stláčanie tlačidiel na gamepade.

Marvel's Spider-Man. (zdroj: SCEE)

Marvel's Spider-Man

Hry so superhrdinom v hlavnej úlohe nie sú vždy zárukou dobrej zábavy, teda pokiaľ vo svojom názve nemajú značku Lego. S výnimkou série Batmana by sme ťažko hľadali komiksovú postavu s úspešnou hrou. Konečne to zmenil tohtoročný Spider-Man.

Exkluzívna zábava vytvorená pre PlayStation 4 sa podarila vo všetkých smeroch a určite patrí k titulom, ktoré by ste si mali k svojej konzole zakúpiť. Vývojárom sa totiž podarilo skĺbiť zábavné súboje, dostatočne živý otvorený svet, príbeh a pridali k tomu množstvo drobností.

V tejto hre sa budete cítiť ako superhrdina, ktorý ale nie je nepremožiteľný. Lietanie po meste je extrémne zábavné a návykové, dôležitým postavám nechýba osobnosť a pri súbojoch sa nemôžete spoliehať len na bezmyšlienkovité stláčanie tlačidiel na gamepade.

Podobnosť s poslednými dielmi série hier s Batmanom v hlavnej úlohe je neprehliadnuteľná, Spider-Man si však ide svojou odlišnou, no stále veľmi zábavnou cestou. Hru by si preto mal zahrať každý fanúšik akcie s dobrým príbehom.