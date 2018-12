Spojené štáty zažalovali Facebook pre kauzu Cambridge Analytica

Ide o prvú významnejšiu snahu amerických úradov potrestať sociálnu sieť za škandál.

19. dec 2018 o 20:51 ČTK

WASHINGTON. Hlavné mesto Spojených štátov podalo žalobu na spoločnosť Facebook pre "laxnú" ochranu osobných údajov, ktorá umožnila britskej poradenskej firme Cambridge Analytica pred rokmi podvodne získať informácie o desiatkach miliónov užívateľov.

Prečítajte si tiež: Cambridge Analytica škandál s dátami neustála, firma končí

Médiám to v stredu oznámil generálny prokurátor Washingtonu, D. C. Karl Racine.

Podľa denníka The Washington Post predstavuje žaloba prvú významnejšiu snahu amerických úradov potrestať sociálnu sieť za škandál, ktorý prepukol na začiatku roka.

"Facebook zlyhal v ochrane súkromia svojich užívateľov a klamal im ohľadom toho, kto mal prístup k ich dátam a ako boli využívané," citovali médiá Racinovo prehlásenie.

"Facebook vystavil užívateľov riziku manipulácie, keď umožnil spoločnostiam ako Cambridge Analytica a ďalším aplikáciám tretích strán zhromažďovať osobné dáta bez súhlasu užívateľov," pokračoval Racine.

Facebook už dostal pokutu od Britov

Facebook v minulosti vývojárom aplikácií pre svoju sociálnu sieť umožňoval prístup k informáciám nielen o užívateľoch danej služby, ale aj o ich priateľoch.

Cambridge Analytica sa ku menám, obľúbeným stránkam a ďalším informáciám o údajne až 87 miliónoch ľudí dostala cez aplikáciu psychológa Aleksandra Kogana, ktorá sa vydávala za obyčajný osobnostný kvíz.

Škandál okolo analytickej spoločnosti vyvolal o to väčší rozruch, že podľa médií získané dáta využila pre cielenie politickej reklamy, a to i v rámci kampane súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.

“ Facebook zlyhal v ochrane súkromia svojich užívateľov a klamal im ohľadom toho, kto mal prístup k ich dátam a ako boli využívané. „ Karl Racine, prokurátor Washingtonu, D. C.

Facebook v roku 2014 oznámil, že prístup k dátam priateľov vývojárom odoberá. Kvôli zisteniam o aktivitách Cambridge Analytica už ale dostal od britského úradu na ochranu osobných údajov najvyššiu možnú pokutu 500-tisíc libier (554-tisíc eur).

Celú vec tiež vyšetruje jeden z výborov dolnej komory britského parlamentu, ktorý sa kvôli tomu opakovane pokúša vypočuť zakladateľa Facebooku Marka Zuckerberga.

Akcie Facebooku sa prepadli

V USA je však žaloba Washingtonu, D. C. prvou výraznou odpoveďou na tento škandál, ktorý odštartoval tento rok v marci reportážami denníkov The New York Times a The Guardian.

"Mohli to byť pre Facebook predzvesti ešte tvrdších pokút a ďalších trestov, keďže pokračujú ďalšie vyšetrovania na štátnej i federálnej úrovni," napísal The Washington Post.

Podľa amerických novinárov sa dnes hodnota akcií Facebooku prepadla už takmer o sedem percent. To môže byť spôsobené aj utorňajším článkom New York Times, ktorý popisuje, ako aj po roku 2014 Facebook zdieľal s desiatkami firiem mnohé údaje o užívateľoch.