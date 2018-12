Test: Za lacný iPhone XR chce Apple priveľa peňazí

iPhone XR Páči sa nám: vynikajúci hardvér, zaujímavé farebné verzie, fotoaparát Nepáči sa nám: cena je stále vysoká, displej Hodnotenie: 8,2 Cena: od 869 eur za 64 GB verziu

Produkt na test poskytla spoločnosť Telekom

Trvalo presne päť rokov, kým sa v Apple po druhý krát pokúsili vyrobiť lacnejšiu farebnú alternatívu k drahému iPhonu. Prvý pokus s modelom iPhone 5C nedopadol vyslovene zle, no úspech svojho drahšieho súrodenca nekopíroval.

iPhone XR je druhým pokusom, pri ktorom sa firma snaží zaujať cenovo dostupným smartfónom. V skutočnosti je novinka ďaleko od optimálneho pomeru ceny k výkonu a použitý displej je nepríjemným prekvapením.

Konečne zaujímavé farby

Biela, sivá a čierna, prípadne zlatá, ružová a občas aj červená. Farebný svet produktov od Apple je už roky nudný a bez štipky zábavy, teda ak nerátame rôzne silikónové obaly na smartfóny.

iPhone XR túto nudu konečne mení, no zástancovia klasiky môžu stále siahnuť po bielej a čiernej verzii. Nechýba červená, novinkou je sýta žltá, modrá a špeciálna korálová. Ponuka sa tak vracia do čias iPhone C a iPod Touch, tentokrát s minimálnymi ústupkami na strane hardvéru.

Náš život so žltým iPhonom bol zaujímavý, presnejšie priťahoval všetky pohľady. V tomto prípade je jeho schovanie do nepriehľadného obalu tou najhoršou možnosťou. To si uvedomili aj v Apple a po prvý krát si môžete od nich kúpiť aj čistý, priehľadný obal.

Kombinácia hliníkového rámu a sklenenej zadnej časti pôsobí stále prémiovo, adekvátne vysoko nasadenej cene. V porovnaní s drahším iPhone XS zbadá rozdiel len jeho majiteľ, keďže horším dojmom pôsobí jedine hrubší rám okolo displeja.

K zvyšku dizajnu je ďalší komentár zbytočný – hardvérové tlačidlá nájdete na svojom obvyklom mieste, analógový zvukový výstup neexistuje a pre nabíjanie spolu s komunikáciou je tu Lightning konektor.

Odolnosť voči pádu nie je extrémna, čo je pri prémiových smartfónoch už bohužiaľ štandardom. iPhone XR spĺňa štandard IP67, takže v meter hlbokej vode prežije minimálne pol hodinu.

Vzhľad a mechanické vlastnosti iPhonu X teda prebrala jeho lacnejšia verzia úspešne a s minimálnymi rozdielmi. Nebyť odlišnej farby, tak jediným výraznejším rozdielom je rámik okolo displeja.

(zdroj: Matúš Paculík)

Perfektný hardvér a priemerný displej

Najväčšou výhodou nového „lacného“ iPhonu je zážitok z používania zhodný s tým, aký by ste dostali pri drahšom modeli XS. Základom je najnovší čip Apple A12 Bionic, vyrobený modernou 7 nm architektúrou.

Vôbec pritom nevadí, že má len 6 jadier, keďže ich počet nie je tým najdôležitejším parametrom. Celkový výkon a reakcie smartfónu sú totiž skutočne bleskové, či už v bežných aplikáciách, graficky náročných hrách, alebo len pri obyčajnom prezeraní webových stránok.

Obmedzujúca nie je ani operačná pamäť s kapacitou 3 gigabajty. Kým pri Android smartfónoch takúto kapacitu vyžadujeme už v nižšej strednej triede, tak pre iOS zariadenia stačí aj v prípade náročných používateľov.

Firma nás netrestá ani malou kapacitou pre dáta, aj ten základný model je vybavený 64 gigabajtovým úložiskom, pričom za príplatok môžete mať 128 alebo 256-gigabajtovú verziu.

Jediným slabým miestom je tak displej, presnejšie slabý je len pre odchovancov na OLED displejoch. Netvrdíme, že tento displej je zlý, je dokonca jeden z najlepších LCD displejov na trhu čo sa týka kvality zobrazenia.

Má totiž všetky možné moderné technológie s výnimkou HDR. Dokáže sa perfektne prispôsobiť intenzite a farbe okolitého osvetlenia, je použiteľný aj počas slnečných dní a 120 Hz obnovovacia frekvencia je jednoducho návyková.

Pri 6,1-palcovej uhlopriečke sme ale čakali vyššie rozlíšenie, ako len 1797 x 828 bodov. Tento nedostatok nezachráni ani dokonalý marketingový názov displeja – Liquid Retina HD. Je koniec roka 2018 a čokoľvek horšie ako Full HD patrí do kategórie smartfónov za stovku.

HD rozlíšenie je jednoducho nedostatočné a na tak veľkom displeji znižuje zážitok z používania. Najmenší problém je pri multimediálnej zábave, hlavne video je bez chyby. Úplne opačná situácia nastane hneď, ako si začnete prezerať webové stránky, mail, či sociálne siete.