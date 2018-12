Ani pavúky, ani hady. Ktoré zvieratá zabijú najviac ľudí v Austrálii?

Útok hovädzieho dobytka môže byť osobný.

18. dec 2018 o 11:57 ČTK

SYDNEY. Kone a kravy zabíjajú viac Austrálčanov než žraloky, krokodíly, hady a pavúky dohromady. Vyplýva to z údajov Austrálskeho štatistického úradu (ABS), o ktorých informoval spravodajský web The New Daily.

V rokoch 2008 až 2017 kone a kravy podľa úradu zabili sedemdesiatsedem ľudí, zatiaľ čo žraloky dvadsaťšesť, hady dvadsaťtri, krokodíly sedemnásť a pavúky vôbec nikoho.

Pavúky v záchode nečíhajú

I keď má Austrália povesť krajiny, v ktorej žijú jedny z najnebezpečnejších divokých tvorov na svete, údaje štatistického úradu ukazujú, že zvieratá, ktoré obyvateľov zabíjajú častejšie, sú tie domáce.

Z dvadsiatich piatich najsmrtiacejších hadov na svete žije v Austrálii celkovo dvadsaťjeden. Kým však podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý rok na svete zomrie na hadie uštipnutie zhruba stotisíc ľudí, v Austrálii sa minulý rok udiali iba dva takéto prípady.

A pokiaľ ide o neslávne známe pavúky, ktoré číhajú pod záchodovou doskou, aby uhryzli nič netušiaceho nešťastníka, ani v minulom roku, ani rok predtým v Austrálii na pavúčie uhryznutie nikto nezomrel.

V skutočnosti nie je doložený žiadny prípad úmrtia na pavúčie uhryznutie od roku 1979 a nástupu protijedov.

Osobné útoky kráv

Je známe, že kone môžu človeka zabiť, predovšetkým pri nešťastnom páde. Menej sa však spomína počet obetí, ktoré má na svedomí hovädzí dobytok.

V štatistických tabuľkách sa úmrtia spôsobené koňmi a dobytkom zlučujú do jednej kolónky. Podľa databázy národných súdnych lekárov sú za dve tretiny zaznamenaných prípadov úmrtia zodpovedné kone, za tretinu kravy.

Pri stretnutí s dobytkom ľudia väčšinou zomrú, keď na diaľnici vrazia s vozidlom do kravy, alebo havarujú, keď sa jej snažia vyhnúť.

Ale niekedy sú útoky hovädzieho dobytka osobné - sú známe prípady, keď dobytok človeka ušliapal či pritlačil k plotu.

Smrtiacejšie než pavúky a hady sú včely, osy a sršne - ich žihadlá v minulom roku spôsobili v Austrálii smrť šiestich ľudí, čo je trikrát viac než obetí hadieho uštipnutia.