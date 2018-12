Prečo sa vám vypína telefón pri nízkych teplotách?

Teploty okolo nuly smartfóny nemusia.

14. dec 2018 o 14:56 Quark

Ideálna izbová teplota, ktorú ľudia považujú za komfortnú, sa pohybuje v rozmedzí 18 až 24 stupňov Celzia. Smartfóny sú v tomto smere ako ľudia – najlepšie im je v izbovej teplote. Keď ju nemajú, môže nastať problém.

Proti chladu človek bojuje teplým oblečením, no mobilu sveter neoblečiete. Vedia to aj samotní výrobcovia smartfónov, a tak správnu funkčnosť zariadenia zaručujú len v určitom rozsahu teplôt, ktoré sú pre elektroniku bezpečné.

Tento rozsah teplôt sa najčastejšie označuje ako prevádzková teplota a nájdete ho v každej používateľskej príručke mobilného telefónu či tabletu.

V manuáli sa tiež môžete dočítať o skladovacích teplotách, ktoré sa pohybujú aj niekoľko stupňov pod bodom mrazu. Pod týmto pojmom sa však rozumie skladovanie vypnutého a nepoužívaného prístroja.

Lacnejší, ale odolnejší

Nie je náhoda, že výrobcovia smartfónov uvádzajú prevádzkovú teplotu nad nula stupňov, mráz je totiž nepriateľ elektroniky. Nemusí však platiť, že by automaticky elektroniku ničil.

S nízkymi teplotami má najväčšie problémy batéria, ktorá sa pre módu tenkých telefónov stále stenčuje, navyše od zimného okolia ju oddeľuje len hliníkový kryt. Paradoxne tak teplotám lepšie odolávajú lacnejšie telefóny, ktoré bývajú vyrobené z plastov.

Drahší hliník má vysokú tepelnú vodivosť, čo je súčasne jeho kladom i záporom. Pozitívom je jednoduchý a rýchly odvod tepla zo zahrievajúcich sa komponentov ako batérie či procesor, na druhej strane však pomáha prieniku chladu do útrob zariadenia. A rozsvietený displej to naozaj nevytrhne, pretože nestačí na vytvorenie dostatku tepla, ktoré by tenké akumulátory chránilo pred premrznutím.

A keďže vysoké teploty smartfónom tiež nesvedčia, nebudeme preháňať, keď povieme, že technológia sa v tomto smere vyvíja pomalšie než v iných segmentoch, a tak sú akumulátory prinajmenšom krôčik za súčasným hardvérom.

Od klesania k zničeniu

Kapacita všetkých typov batérií pri nízkych teplotách dramaticky klesá. Miera percentuálneho poklesu závisí od výšky okolitej teploty.

Čím nižšia je teplota vonku, tým rýchlejšie akumulátor stráca svoju kapacitu, takže prenikavý tón signalizujúci vybitú batériu vás prekvapí skôr, ako čakáte.

Napríklad kapacita akumulátora pri bežnej izbovej teplote je na úrovni sto percent. Keď teplota stúpne o štyridsať stupňov Celzia, klesne kapacita o približne deväť percent.