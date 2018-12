Čo zostane na Zemi po ľuďoch? Samé kuracie kosti

Za polstoročie sa kury päťkrát zväčšili.

13. dec 2018 o 16:48 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak by ste sa mali započúvať do zvukov vtáka, ktorého je na zemeguli najviac, nepočuli by ste kukuk, vrabčie čvirik-čvirik ani sovie húú.

Prečítajte si tiež: Vypočítali, aký dopad má na planétu kus mäsa, ktorý zjete

Všade by sa ozývalo kotkodák, kikiríkanie a pípanie.

Kury, ktoré ľudia chovajú na mäso, totiž prevažujú nad divožijúcimi vtákmi v pomere tri ku jednej.

Je ich tak veľa, že sa stali jedným z hlavných znakov toho, ako ľudia svojou činnosťou ovplyvňujú planétu.

V novej štúdii vo vedeckom časopise Royal Society Open Science vedci opisujú, ako ľudia zmenili kuru domácu.

Kuracie múmie

Brojlery, teda kury chované na mäso, sú nielen najpočetnejším vtákom, ale aj najpočetnejším stavovcom žijúcim na púšti. V každý moment ich žije na Zemi približne 23 miliárd.

Keďže je kuracie mäso medzi ľuďmi takmer najobľúbenejšie (čoskoro v obľúbenosti predbehne bravčové), ročne umrú miliardy týchto operencov. A všetky ich ostatky končia na skládkach ako kuracie múmie.