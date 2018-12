K Zemi príde Vianočná kométa. Kto ju premešká, ďalšiu šancu nedostane

Kométa mala byť cieľom jednej misie.

10. dec 2018 o 17:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V decembri sa k Zemi vráti kométa Wirtanen. Bude veľmi jasná a na niektorých miestach bude viditeľná aj voľným okom či s malým ďalekohľadom.

Pre obdobie, v ktorom sa vyskytne na oblohe, dostala prezývku Vianočná kométa.

Astronómovia blížiacu sa kométu 46P/Wirtanen pozorujú už od polovice septembra. Najbližšie k Slnku i k Zemi sa však dostane v polovici decembra.

"Kto premešká príležitosť vidieť túto kométu na vlastné oči, ďalšia možnosť sa mu nenaskytne," hovorí astronóm Marek Husárik z Astronomického ústavu SAV.

Kométa sa vracia k Zemi každých 5,4 roka, no pri jej nasledujúcich príchodoch už nebude jasná ako tento rok.

Bude najbližšie k Zemi

Na Slovensku začala byť kométa 46P/Wirtanen viditeľná od konca novembra, keď sa začala šplhať vyššie nad obzor.

Prečítajte si tiež: Vedci z Harvardu: Zvláštny vesmírny objekt mohol byť mimozemskou sondou

V stredu 12. decembra dosiahne kométa perihélium, teda bude na svojej dráhe najbližšie k Slnku - 158 miliónov kilometrov.

O štyri dni neskôr v nedeľu 16. decembra sa Wirtanen dostane aj najbližšie k Zemi. Od našej planéty bude vtedy 12 miliónov kilometrov, čo je takmer tridsaťkrát vzdialenosť Mesiaca od Zeme.

"V tomto období sa bude pohybovať na území súhvezdia Býk, teda aj pekne vysoko nad obzorom," vysvetľuje astronóm Husárik.

Pohľad voľným okom na kométu bude kaziť iba pribúdajúci Mesiac.

Deň pred Štedrým dňom minie kométa hviezdu Capellu iba vo vzdialenosti jedného stupňa.

"Ľuďom idúcim na polnočnú omšu sa naskytne unikátna príležitosť, keď môžu uvidieť priamo nad hlavou Vianočnú kométu za prítomnosti dva dni starého splnu Mesiaca," hovorí astronóm Husárik.

“ Ľuďom idúcim na polnočnú omšu sa naskytne unikátna príležitosť, keď môžu uvidieť priamo nad hlavou Vianočnú kométu za prítomnosti dva dni starého splnu Mesiaca. „ astronóm Marek Husárik

Kométa bude postupne slabnúť. Ale aj na Nový rok by ste ju mohli vidieť voľným okom v súhvezdí Rys.

"Na Troch kráľov si to namieri do Veľkého voza, ale to už bude na hranici viditeľnosti bez ďalekohľadu. V tomto súhvezdí zotrvá až do polovice marca, no bude v dosahu len čoraz väčších ďalekohľadov."

Astronómovia budú kométu pozorovať až do polovice jari 2019.

Ako kométu pozorovať?

Ak chcete kométu 46P/Wirtanen pozorovať voľným okom, mali by ste ísť na miesto bez svetelného smogu, teda niekde mimo mesta, odporúča observatórium Northolt.

Prečítajte si tiež: Ako snehová búrka. Úchvatné zábery ukazujú povrch kométy

Na pozorovanie "prímestskej" oblohy si zoberte aj menší ďalekohľad, napríklad poľovnícky. Husárik radí, že ďalekohľad sa zíde každému pozorovateľovi.

"Aj keď hovoríme, že by mohla byť viditeľná voľným okom, platí to len za optimálnych a optimistických podmienok," vysvetľuje Husárik.

Hovoriť o jasnosti komét je obtiažne z dvoch dôvodov.

Slnečné svetlo sa totiž neodráža od samotného telesa, tak ako v prípade asteroidov. Odráža sa od komy, čo je astronomický výraz pre obal z plynu a prachu okolo jadra kométy.

"Druhým faktom je, že kométy pri približovaní sa k Slnku buď výrazne zvýšia aktivitu, teda produkciu prachu a plynu, alebo nevyvinú takú aktivitu, aká sa očakáva," hovorí astronóm.

Mala k nej ísť misia

Kométu 46P/Wirtanen objavil v roku 1948 americký astronóm Carl A. Wirtanen. Ide o krátkoperiodickú kométu, ktoré obežná dráha je 5,44 roka.

Jej jadro je veľké približne 1,2 kilometra.

O kométe sme sa mohli dozvedieť viac, v roku 2004 totiž mala byť pôvodným cieľom misie Rosetta z Európskej vesmírnej agentúry.

Sonda však mala ešte pred vypustením technické problémy a jej cieľ preto zmenili na kométu 67P/Churyumov-Gerasimenko.