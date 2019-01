Vonku je zima, globálne otepľovanie neexistuje? Prečo to nie je pravda

Klimatologička vyvracia mýty.

23. jan 2019 o 14:05 Washington Post, Katharine Hayhoe

Text vyšiel pôvodne na webe Washington Post. Autorka je klimatologička.

Štvrté americké Národné vyhodnotenie klimatických podmienok - práca trinástich federálnych agentúr a viac ako 350 vedcov, vrátane mňa - hovorí jasne: Zem sa otepľuje rýchlejšie ako kedykoľvek v ľudskej histórii a spôsobili sme to my.

Klimatická zmena už teraz ovplyvňuje ľudí a čím viac oxidu uhličitého produkujeme, tým nebezpečnejšie budú jej vplyvy počas nadchádzajúceho storočia.

Napriek tomu mnohí ľudia naďalej veria a propagujú niektoré zavádzajúce mýty. Tu je päť takých, ktoré počúvam najčastejšie.

Mýtus č. 1: Klimatológovia to robia len pre peniaze

Keď bolo 23. novembra zverejnené druhé vydanie Národného vyhodnotenia klimatických podmienok, republikán Rick Santorum, bývalý americký senátor z Pennsylvánie, v CNN vyhlásil, že klimatológovia "sú riadení peniazmi, ktoré dostávajú".

Bývalý líder väčšiny v Snemovni reprezentantov Tom DeLay, republikán z Texasu, sa v televízii objavil na ďalší deň s tvrdením, že správu "vypracovali vedci, ktorí dostali zaplatené, aby podporovali politiku globálneho otepľovania."

Bola som jedným z autorov správy. Koľko som zarobila za stovky hodín, ktoré som nad ňou strávila?

Nič.

Takmer každý deň klimatológov vinia z predajnosti. Medzi naše ďalšie domnelé hriechy patrí, že si vymýšľame údaje, zapredávame sa veľkým environmentálnym spoločnostiam, čo údajne spája naše grantové peniaze s beznájdejnými zisteniami, a že rozdúchavame plamene hystérie na presadenie našej nehanebnej agendy.

Skutočnosťou je, že takmer každý klimatológ by si mohol zarobiť minimálne to isté množstvo peňazí, ako zarába teraz - a často oveľa viac - v inej oblasti, vrátane ropného priemyslu. A peniaze, ktoré dostávame v grantoch, neputujú do našich vreciek.

Z grantu vo výške 1,1 milióna amerických dolárov od Národnej vedeckej nadácie som mala iba tridsaťsedem tisíc dolárov ročne, z ktorých každý jeden dolár šiel na zaplatenie predloženej práce, vrátane absolventského výskumného pracovníka, počítača a publikačných poplatkov.

(V lete, keď nevyučujem, môj príjem tvoria konzultácie s mestami a s vodnými oblasťami zamerané na klímu.)

Republikán Santorum zatiaľ dostáva značné príjmy z poradenstva uhoľnej spoločnosti Consol Energy, a podľa OpenSecrets.org DeLay dostal takmer 740 tisíc dolárov od ropného a plynárenského priemyslu.

Mýtus č. 2: Klíma sa aj predtým zmenila. Je to prirodzený cyklus

Na jeseň 2017, keď vyšlo prvé vydanie Národné vyhodnotenie klimatických podmienok, hovorca Bieleho Domu Raj Shah povedal, že "klíma sa vždy menila a mení sa aj teraz".

Sám americký prezident Donald Trump si osvojil tento názor tvrdiac, že klíma "sa potom znova vráti naspäť".

Tento výrok je populárny medzi ľuďmi, ktorí odmietajú zmenu klímy tvrdením, že v minulosti existovali doby ľadové aj teplejšie obdobia, a preto oteplenie, ktoré zažívame teraz, je také, aké na Zemi vždy prebiehalo.