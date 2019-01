Úzkosti či pôžitkárstvo? Ako miesto narodenia ovplyvní osobnosť človeka

Správanie nie je geneticky dané.

4. jan 2019 o 14:17 The Conversation, Samuel Putnam, Masha A. Gartstein

Už v piatom storočí grécky historik Thoukydides porovnával sebaovládanie a stoicizmus Sparťanov s benevolenciou a voľnomyšlienkárstvom Aténčanov.

Dnes sa zdá, že výnimočné správanie a charakteristické znaky sú hlboko zakorenené v niektorých kultúrach.

Taliani divoko gestikulujú, keď rozprávajú. Holandské deti sú výrazne pokojnejšie a menej malicherné. Rusi sa len málokedy usmievajú na verejnosti.

Ako vývojoví psychológovia sme fascinovaní týmito rozdielmi, ako sa formujú a prechádzajú z jednej generácie na druhú.

Naša nová kniha Toddlers, Parents and Culture (Batoľatá, rodičia a kultúra) skúma spôsob, akým hodnoty spoločnosti ovplyvňujú rozhodnutia, ktoré rodičia robia - a ako to naopak ovplyvňuje, kým sa ich deti stanú.

Kultúrne hodnoty majú trvalý vplyv

Hoci na genetike určite záleží, spôsob, akým sa správate, nie je pevne daný.

Počas posledných dvoch desaťročí výskumníci ukázali, ako môže kultúra formovať vašu osobnosť.

V roku 2005 psychológ Robert McCrae a jeho kolegovia dokázali zdokumentovať výrazné rozdiely v osobnostiach ľudí žijúcich v rôznych častiach sveta.

Napríklad dospelí ľudia z európskych kultúr mali tendenciu byť viac spoločenskí a otvorení novým skúsenostiam ako ľudia z ázijských kultúr. V rámci Európy zistili, že ľudia zo severnej Európy boli svedomitejší než ich rovesníci v južnej Európe.

Nedávno sme dokázali sledovať niektoré z týchto rozdielov v ranom detstve.

Rodičovstvo – asi nie prekvapivo – zohralo svoju úlohu.

Pri výskume pre našu knihu sme spolupracovali s kolegami zo 14 rôznych krajín. Chceli sme preskúmať, ako široké spoločenské hodnoty ovplyvnili spôsob, ako rodičia vychovávajú svoje deti. Potom sme študovali, ako tieto odlišné štýly rodičovstva formujú správanie a osobnosť detí.

Rozoslali sme dotazníky rodičom po celom svete a požiadali sme ich, aby opísali svoje každodenné rutiny, v čo dúfajú pre svoje deti a ich metódy disciplíny. Potom sme ich požiadali, aby podrobne opísali správanie svojich detí.

Spoliehali sme sa aj na prácu holandského sociálneho psychológa Geerta Hofsteda, ktorý v 70. rokoch požiadal zamestnancov IBM po celom svete, aby prezradili, čo ich vedie k spokojnosti s prácou.

Boli sme schopní porovnať jeho zistenia s našimi a boli sme prekvapení, že jeho výsledky súviseli s našimi vlastnými. Kultúrne hodnoty, ktoré odhalili pracovné preferencie v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, sa dali pozorovať v rodičovských praktikách a temperamente dieťaťa aj o štyridsať rokov neskôr.

To je dôležité: ukazuje sa, že kultúrne hodnoty sú relatívne trvalé a zdá sa, že majú vplyv na to, ako sa deti časom vyvíjajú.

Myslieť na seba či na iných?

Pravdepodobne najznámejšou z týchto širokých kultúrnych hodnôt je individualizmus a kolektivizmus.

V niektorých spoločnostiach, ako sú USA a Holandsko, sú ľudia do značnej miery motivovaní záujmami, z ktorých majú sami prospech. Očakáva sa, že budú usilovať o osobné uznanie a posilnia svoj vlastný sociálny alebo finančný status.

Vo väčšine kolektivistických spoločností, ako je Južná Kórea a Čile, je vysoká hodnota kladená na blahobyt väčšej skupiny - typicky na ich rodinu, ale aj na ich pracovisko alebo krajinu.

Zistili sme, že spôsob, akým rodičia vychovávajú svoje deti, je silne ovplyvnený týmito sociálnymi hodnotami a pravdepodobne slúži na ich zachovanie a predanie z jednej generácie na druhú.

Napríklad, v porovnaní s rodičmi v individualistických kultúrach je pravdepodobnejšie, že rodičia kolektivistov pri karhaní svoje deti nasmerujú k tomu, aby "premýšľali" o svojom nevhodnom správaní a o tom, ako môže negatívne ovplyvniť ľudí okolo nich.

“ Ak vám neustále hovoria, aby ste rozmýšľali o tom, ako vaše správanie ovplyvňuje ostatných, je väčšia pravdepodobnosť, že budete mať pocity úzkosti, viny a hanby. „

Zdá sa, že to podporuje skupinovú harmóniu a pripravuje dieťa, aby sa mu darilo v kolektívnej spoločnosti.

Ak vám však neustále hovoria, aby ste rozmýšľali o tom, ako vaše správanie ovplyvňuje ostatných, je väčšia pravdepodobnosť, že budete mať pocity úzkosti, viny a hanby.

A naozaj, zistili sme, že deti v kolektívnych kultúrach zvyknú mať vyššie úrovne smútku, strachu a nepohodlia, než deti vyrastajúce v individualistických spoločnostiach.

Snaha o šťastie?

Druhým súborom hodnôt, ktoré sme študovali, bolo pôžitkárstvo verzus zdržanlivosť.

Niektoré kultúry, ako napríklad USA, Mexiko a Čile, majú zvyk povoliť a podporovať pôžitkárstvo. Iní - napríklad Južná Kórea, Belgicko a Rusko - podporujú zdržanlivosť tvárou v tvár pokušeniu.

Tieto hodnoty sa zdajú byť spojené s konkrétnym súborom cieľov rodičovstva.

Najmä rodičia v benevolentných spoločnostiach zvyknú zdôrazňovať dôležitosť rozvoja sebaúcty a nezávislosti. Napríklad očakávajú, že deti sa vedia samé zabaviť a samé zaspávať. Keď sa jedno z ich detí správa zle, často navrhnú spôsoby, ako to môže odčiniť.

Posolstvo, ktoré deti môžu získať z tohto druhu zaobchádzania, je to, že sú tí, ktorí kontrolujú svoje šťastie a že by mali byť schopní opraviť svoje vlastné chyby.

Súčasne, keď sa očakáva, že deti si budú vedieť urobiť radosť, môžu mať sklony impulzívne hľadať okamžité odmeny - či už jesť pred večerou sladkosti alebo zobrať hračku z police v obchode bez toho, aby dostali povolenie.

Medzitým v spoločnostiach, ktoré uprednostňujú obmedzenie, rodičia skôr kričali alebo nadávali, keď sa snažili o disciplínu svojich detí.

To by ich mohlo spraviť viac poslušnými. Môže to tiež spôsobiť, že deti budú menej optimistické a je menej pravdepodobné, že budú mať radosť.

Je individualizmus budúcnosťou?

Rodičia sa zdajú byť motivovaní čo najlepšie pripraviť svoje deti na svet, v ktorom žijú. To, čo funguje v jednej kultúre, nemusí nutne fungovať dobre v inej.

Keďže je však náš svet stále viac prepojený, táto rôznorodosť prístupov k rodičovstvu sa môže zmenšovať. Väčšina krajín sa za posledných 50 rokov stala viac individualistickými - posun je najvýraznejší v krajinách, ktoré zažili priaznivý hospodársky vývoj.

Napriek tomu stále existuje obrovský rozdiel v štýloch rodičovstva a rozvoji detí v rôznych kultúrach - dôkaz trvalého vplyvu spoločenských hodnôt.

Autori sú psychológovia.

Článok vyšiel pôvodne na webe The Conversation.