SpaceX musel odložiť štart rakety. Našli pleseň v náklade

Do vesmíru poputujú aj myši.

5. dec 2018 o 14:18 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Lety do vesmíru sa zvyčajne odkladajú pre nepriaznivé počasie. Americká spoločnosť SpaceX však musela preložiť štart rakety, pretože našli neželaného pasažiera.

V zásobách pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) totiž technici pri prehliadke objavili pleseň na krmive pre hlodavce, informuje v blogu Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Let preto preložili z utorka na stredu. Zásoby by mali zo Zeme odštartovať o 19.16 nášho času. Počasie by nemalo let narušiť a plesnivé krmivo dovtedy vymenia.

Poletia aj myši

Raketa Falcon 9 vynesie do vesmíru kapsulu Dragon z leteckej základne Cape Canaveral na Floride. K ISS bude putovať približne dva dni a zostane k nej pripojená viac ako dva mesiace.

Štart rakety môžete sledovať na stránkach NASA.

Spolu s jedlom, náhradnými dielmi a inými bežnými zásobami sa na ISS dostane aj vedecký experiment so štyridsiatimi myšami.

Práve pre ne bolo určené krmivo, na ktorom objavili pleseň.

Skúmajú vesmírne starnutie

Cieľom myšacieho výskumu je preskúmať mechanizmy starnutia.

Vesmírne lety totiž robia v ľudskom i myšacom tele zmeny podobné urýchlenému starnutiu.

"Toto vyšetrovanie poskytne lepšie pochopenie procesov imunitných, kostných a svalových ochorení, ktoré sa spájajú so starnutím. Môže to viesť k novým liečbam vo vesmíre i na Zemi," píše NASA v popise štúdie.