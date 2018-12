Stiahni, rátaj, chudni

Ako chytré technológie a zmeny prístupu pomáhajú v boji s kilami.

5. dec 2018 o 0:00

Ako nám môže chytrý telefón alebo počítač, do ktorého práve teraz pozeráte, pomôcť s kilami nadváhy? Napríklad: istá americká webstránka vyvinula generátor, ktorý pomôže znechutiť každú neodolateľnú túžbu na sladké. Vždy keď to na vás príde, stačí vyťukať meno svojho najmilovanejšieho pokušiteľa, dajme tomu slaný karamel. A generátor spustí: slaný karamel nahlas chlípe polievku. Slaný karamel lepí žuvačku pod stôl. Slaný karamel dýcha s otvorenými ústami. Slaný karamel nedáva prepitné. Slaný karamel tlieska po pristátí lietadla. Práve vás prešla chuť?

(zdroj: Jordane Mathieu, Unsplash)

Aj keď zhadzovanie kíl je o čosi vážnejšia a hlavne náročná záležitosť, existujúce moderné technológie a nové prístupy v myslení ľuďom dokážu pomáhať v prekonávaní obezity.

„Appky“ v službách klesajúcich kíl

Tanečník Michal si všetko to, čo za deň zje, zapisuje do mobilnej aplikácie Kalorické tabuľky. Aplikácia zhodnotí jeho jedálniček spolu s pohybovou aktivitou a vyhodí dennú energetickú bilanciu. S pomôckou v telefóne je spokojný. Nie tak komunikačná manažérka Lucia, ktorú nahadzovanie položiek otravovalo už pri raňajkách. Možno je jej ľúto za hodnotením koľko výživných látok prijala a koľko ešte chýba či treba ubrať, ale na to nahadzovanie nemala jednoducho čas.

Ak máme dostatočnú motiváciu a čas, aj trochu sebadisciplíny, internet ponúka nepreberné množstvo aplikácií na stráženie si váhy a na boj s obezitou. „Sleduj svoju výživu, telesnú kondíciu a zdravotné údaje! Pridaj svoj jedálniček, cvičenie, biometrické údaje a stráž si svoje kilá!“, vyzýva „appka“ Cronometer. Inými slovami nám hovorí: aj tak si celý deň na mobile, tak to využi pre svoje zdravie.

(zdroj: Christian Fregnan, Unsplash)

Doktor Jedz-teraz

Títo e-strážcovia ľudského ideálu krásy sú však žiaľ väčšinou len našou zhmotnenou túžbou po dokonalých a zdravých telách. Na pravidelne upozornenia „urob drep“, „doplň proteín“, vyskakujúce na obrazovkách mobilných telefónov, reagujeme nad rozrobenou prácou v kancelárii nervóznym vrčaním. Vo chvíľach zlyhania, kedy naša vôľa, ba aj túžba vzdali boj so zdravou výživou a túžia tak akurát po balíku čipsov, sa obraciame na odborníkov. Aj ich cenné rady sa dajú nájsť v aplikáciách.

Doktor Judson Brewer je psychiater so zameraním na závislosti a svetoznámy expert na výučbu všímavosti (populárna „mindfulness“). Vďaka výskumom mozgu zistil ako sa tvoria návyky a ako si ich pomocou bdelej všímavosti vieme sami zmeniť. Jeho aplikácia sa volá Eat Right Now (Jedz práve teraz) a sľubuje za 28 dní zmeniť navždy náš vzťah k stravovaniu. Naučí ľudí pracovať so závislosťami na jedle a ukáže im čo a ako jesť. „Prvýkrát sa neobávam jojo-efektu. A mám sebavedomie, to je niečo, čo mi chýbalo,“ napísal účastník kurzu na stránke iTunes.

„Appky“ sú super, ale nestačia

MUDr. Ivan Majerčák (zdroj: protiobezite.sk)

Mobilné aplikácie na boj so závislosťami, vytvorené a garantované medicínskymi odborníkmi, uznáva aj MUDr. Ivan Majerčák z Ligy proti obezite „Vďaka profesionálnej aplikácii si klient môže vždy rýchlo sám zhodnotiť, či robí pokrok alebo stagnuje, ale rovnako dobre mu môže poslúžiť aj vo chvíli neodolateľného nutkania,“ hovorí. Zdôrazňuje však, že na liečbu obezity nestačia len diéty a chytré aplikácie. Obezita je vážne ochorenie, s ktorým je potrebné navštíviť lekára. "Reálne lieky na liečbu obezity sú na lekársky predpis, takže ich názov ani reklamu na nich nemôžete nájsť v časopisoch, ani v televízii. Potrebujete sa obrátiť na lekára, ktorý sa zaoberá liečbou obezity," vysvetľuje.

Nie čo, ale kedy

Boj proti obezite, aj proti zbytočnému prejedaniu sa, vo vedeckých kruhoch prebieha už na molekulárnej a bunkovej úrovni. Do jedného takého výskumu sa môže pridať hocikto z nás. Známy indický profesor chronobiológie, Satchidananda Panda podrobne skúma cirkadiánny rytmus, čo sú rytmicky sa opakujúce fyziologické procesy u živých organizmov počas dňa a noci. Zistil, že laboratórne myši, ktoré jedli v rozmedzí 8-12 hodín, boli štíhlejšie a zdravšie ako tie, ktoré mohli hryzkať kedykoľvek. Obe pokusné skupiny pritom zjedli rovnaké množstvo kalórií. Z toho vyplýva, že to, kedy ješ, je rovnako dôležité ako to, čo ješ. Potvrdzovanie účinkov tohto "časovo obmedzeného stravovania" aj u ľudí môže mať obrovský vplyv na liečbu porúch príjmu potravy, cukrovky a obezity.

Do výskumu sa môžete zapojiť pomocou aplikácie myCircadianClock, ktorá vám pomôže pochopiť vlastný telesný rytmus, a zároveň prispieť k vedeckému bádaniu.

(zdroj: Pexels)

Postíme len keď spíme

Prvé výsledky sledovania zdravých dospelých jedincov sú závratné: väčšina jedincov jedla často a chaoticky počas celého dňa a nočný pôst sa rovnal času strávenému v posteli. Aplikácia ukázala, že väčšina ľudí jedla neskoro v noci, až 35% kalórií prijali po 18. hodine a 25% ešte pred obedom. Podľa informácií na everybodywiki.com, v ďalšom experimente pacienti s nadváhou, ktorí jedli len 10-11 hodín denne, po 16 týždňoch dosiahli nižšiu telesnú hmotnosť, viac energie a lepší spánok.

Pri takýchto zisteniach je ťažké hľadať výhovorky prečo sa cítime „tak nejako unavene“.

Nemáme čas na zdravie

Chlap v obleku robí v metre drepy pred automatom na lístky. Ak ich urobí 30, automat mu vydá lístok zdarma. Dnes možno vtipné video kolujúce po internete, ale o pár rokov pravdepodobne realita celospoločenského boja s epidémiou obezity. Podobné chytré riešenia sa tak stanú povinnou súčasťou nášho usedeného života. Ako inak primäť ľudí k aktívnemu pohybu? Na väčšinu dobrých rád a odporúčaní lekárov o zlepšení fyzického stavu pomocou nerozlučného „komba“ - pohyb + zdravé stravovanie, existuje mnoho výhovoriek. A jednou z najčastejších je nedostatok času zájsť si popri práci, škole a rodine ešte aj do fitka, telocvične, alebo na ihrisko.

(zdroj: Daan Stevens, Unsplash)

Cvičenie bez potreby času navyše

Na tieto výhovorky zareagovali mladí aktívni ľudia, ktorí nechcú nechať za pracovným stolom svoje zdravie. Ich návod sa volá pohyb (cvičenie) za „no extra time“, čo znamená, že k aktívnemu pohybu nevyhnutne nepotrebujeme žiaden čas navyše, ktorý by nám zabrala napríklad cesta do fitness centra. Zdravý pohyb sa začína už cestou z domu do práce, ak auto ostane doma. Aj chôdza na ďalšiu zastávku autobusu sa ráta. A čo tak skúsiť hit slovenských miest a odviezť sa zdieľaným verejným bicyklom?

(zdroj: Pixabay)

Zdravý pohyb môžete zaviesť aj v kanceláriách. Umiestnite tlačiareň ďalej od stolov, aby ste sa museli zdvihnúť zo stoličky. Cestou do kuchynky alebo na toaletu sa ponaťahujte a preskúšajte svoje svaly, na dlhej chodbe si dajte choreografiu z najnovšieho klipu. Pri písaní neseďte v jednej polohe - striedajte sed, drep pokojne s laptopom na zemi alebo písanie postojačky. Zdanlivo maličkosti, ktoré však rozprúdia krv a s ňou metabolizmus, okysličia mozog a znížia hladinu stresu.

Ako heknúť pevnú vôľu

Existuje jedna vlastnosť, bez ktorej boj s nadváhou nemá žiadnu šancu na úspech. Pevná vôľa, ktorá za našou slobodnou vôľou ďaleko zaostáva. Čo ak by sa dala nejako prekabátiť?

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Liek na obezitu v reklamách nenájdete

Biohekeri sú mladí ľudia, vo veľkej miere IT-čkári, ktorí hekerské finty prenášajú do reálneho života a skúšajú „bioheknúť“ tajomstvo dlhovekosti, kód života, ktorí im zaručí dlhý pobyt na svete v plnomzdraví. Za pomoci kombinovania výživových doplnkov, rôznych dietetických úprav stravy, ale aj meditácie alebo zmeny myslenia skúšajú oklamať hlad, únavu za počítačom, napumpovať svoj fyzický výkon alebo ušetriť čas na kvalitné prežitky.

Pri debate so skupinkou biohekerov na sociálnych sieťach dostaneme mnoho dobrých rád ako „heknúť“ obezitu: jesť len polovicu zo zamýšľaného množstva, viac spaľovať tuky, jesť 6 hodín a zvyšných 18 hladovať, jesť ozajstné potraviny namiesto „jedlých výrobkov“, robenie krátkych nákupov a vytriedenie košíka tesne pred pokladňou, alebo sebaláska v zmysle neškodenia si. Všetci sa však zhodujú na tom, že si treba rozkázať, lebo fyzika a chémia sa nedá oklamať. Inými slovami – pevná vôľa sa nedá heknúť.

(zdroj: Pexels)

Šanca na úspech

Možnosť viesť zdravší život existuje. Spôsobov je mnoho a technologických pomocníkov či strážcov kalórií máme stále pri sebe. Za nedostatok železnej vôle v tomto rýchlom a presýtenom svete sa netreba obviňovať. V boji s kilami navyše, či priamo s obezitou, je rozumné spojiť svoje odhodlanie ešte aj s odbornou pomocou, ktorá sa nedá vypnúť ako aplikácia. Výhodou je, že lekári svojim zverencom dokážu poradiť individuálne a na mieru odporučia tú najlepšiu možnosť. Špecialisti na liečbu obezity na Slovensku sa dajú vyhľadať aj na stránke www.protiobezite.sk.

(zdroj: Pexels)

Tento článok vám prináša Program proti obezite.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.