O Český Telecom už len 7 uchádzačov

25. jan 2002 o 19:10 ©TASR 2002

Praha 25.januára (TASR) - Medzirezortný koordinačný výbor na predaj majoritného podielu Českého Telecomu vo štvrtok vyhodnotil ponuky, ktoré podali 8 záujemcovia. Do 2. fázy výberového konania pozvú 7 z nich.

Na otázku, o ktorých uchádzačov ide a kto bol vyradený, odpovedala vo štvrtok tlačová hovorkyňa Ministerstva financií (MF) ČR Jana Vargová: "Komisia si to nepraje zverejniť a naše ministerstvo plní v tomto prípade len úlohu poštára."

Podľa dobre informovaných zdrojov boli doteraz medzi prihlásenými Deutsche Telekom, konzorcium amerického finančného domu Warburg Pincus s britskými finančnými partnermi Doughty Hanson a Apax Partners, aliancia britskej CVC Capital Partners s americkou Spectrum Equity, a Orange. Táto dcérska firma France Télécomu však oznámila, že sa zaujíma iba o mobilného operátora Eurotel, v ktorom má Český Telecom 51 % a zvyšok patrí americkej Atlantic West.

Druhá fáza výberového konania sa podľa J. Vargovej začne okamžite. Uchádzači sa predstavia na prezentáciách a začne sa rokovať o prípadnej zmluve o predaji. Termín odovzdania záväzných ponúk ale ešte komisia neurčila.

Podľa uznesenia vlády ČR by nový vlastník Telecomu mal byť známy do konca marca. Premiér Miloš Zeman už skôr povedal, že keď ponuky nebudú zodpovedať očakávaniam, bude lepšie nechať dokončenie privatizácie až na budúcu vládu. Štátu by predaj Telecomu mal vyniesť najmenej 80 miliárd Kč, avšak podľa expertov je to v súčasnosti nereálna predstava. Informoval o tom český denník Právo.

(1 CZK = 1,317 SKK)

