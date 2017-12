Z českého Paegasu sa tento rok stane T-Mobile

Praha 25. januára (TASR) - Dni značky Paegas, ktorú pre svoj produkt zvolil český mobilný operátor RadioMobil, sú spočítané. Na tento rok totiž pripravil ...

25. jan 2002 o 17:03 ©TASR 2002

Praha 25. januára (TASR) - Dni značky Paegas, ktorú pre svoj produkt zvolil český mobilný operátor RadioMobil, sú spočítané. Na tento rok totiž pripravil jeho vlastník, nemecký gigant Deutsche Telekom, nielen zmenu názvu obchodnej značky, ale tiež mena spoločnosti. Z RadioMobilu a teda aj z Paegasu sa stane T-Mobile.

Kedy presne sa firma premenuje, nie je zatiaľ jasné, nebude to však skôr ako o niekoľko mesiacov. "Môžem iba potvrdiť, že v súlade s globálnou stratégiou spoločnosti T-Mobile bude tento rok zavedená táto značka aj na český trh," povedal hovorca RadioMobilu Jiří Hájek. "Všetko ostatné je predmetom obchodného tajomstva," dodal.

Náklady na celú akciu Paegas neprezradil. Podľa skúseností firiem, ktoré už podobnou zmenou prešli, ako napríklad Český Telecom, ide o desiatky miliónov Kč.

Nový imidž Paegasu bude mať dopad na široký okruh ľudí a firiem. Jeho služby využívajú 3 milióny klientov, operátor prevádzkuje 50 značkových predajní a spolupracuje s desiatkami dodávateľov.

Značka T-Mobile tento rok nedorazí iba do Česka, ale aj do ďalších krajín, kde pôsobia mobilní operátori, majoritne vlastnení nemeckým koncernom. Do skupiny T-Mobile patria spoločnosť One2one vo Veľkej Británii, max.mobil v Rakúsku, VoiceStream v USA, Westel v Maďarsku a Hrvatske Telekomunikacije v Chorvátsku.

Informuje o tom český denník Hospodářské noviny.

(1 CZK = 1,317 SKK)