Nový 3D browser zobrazí viacero internetových stránok naraz

19. mar 2001 o 0:21 TASR

Filadelfia 19. marca (TASR) - Architekt a šéf americkej firmy 2ce Mike Rosen vyvinul browser, ktorý vie zobraziť viacero internetových stránok súčasne. Browser, pomenovaný CubicEye, Rosen predstavil na konferencii Internet World Spring 2001, ktorá sa v dňoch 12.-16. marca konala v Los Angeles.

Používateľ má po spustení programu dojem, že sa nachádza v miestnosti v tvare kocky. Internetové stránky sa dajú prezerať na troch stenách virtuálnej kocky, takisto je možné ich zobrazenie vo veľkom formáte.

Každá stena kocky sa dá otvoriť do novej kocky. Teoreticky je tak možné práca so stovkami stránok naraz. Odborníci sa obávajú, že prezentačné možnosti browsera CubicEye by mohli bežným používateľom spôsobovať problémy a preto tento nástroj odporúčajú tým, ktorí internet používajú často a potrebujú zvládnuť záplavu informácií.

Program sa hodí napríklad pri on-line nakupovaní, pretože umožňuje zoradenie všetkých stránok ponuky do akejsi nákupnej zóny s virtuálnymi výkladmi. Podľa Rosena by sa dal jeho browser aplikovať aj na televíziu, takže divák by mohol sledovať päť futbalových zápasov naraz.

Program CubicEye si vyžaduje Microsoft Internet Explorer. Na stránke www.2ce.com/demo.html sa nachádzajú videoklipy, ktoré demonštrujú fungovanie kockového browsera.