Programátorov v Nemecku stále nedostatok

V Nemecku v súčasnosti chýba asi 440-tisíc odborníkov na počítačovú a telekomunikačnú techniku.

19. mar 2001 o 13:45 (čtk, ap/tasr, tba)

Vyplýva to z najnovšej štúdie Spolkového zväzu informačného hospodárstva, telekomunikácií a nových médií. Nedostatok sa podľa štúdie bude ďalej prudko zvyšovať a v roku 2003 má byť v krajine viac než 700-tisíc neobsadených miest. Nemecko tak pociťuje najväčší nedostatok kvalifikovaných pracovných síl zo všetkých západoeurópskych krajín, kde spolu chýba 1,9 milióna počítačových expertov. S rovnakým problémom sa výrazne potýkajú aj Veľká Británia, Francúzsko a Taliansko.

Sedem mesiacov potom, ako sa v krajine rozbehla kampaň získavania zahraničných odborníkov zo štátov mimo Európskej únie, sú hodnotenia rozporuplné. Kancelár Gerhard Schröder aj niektoré veľké podniky ju považujú za veľký úspech, opozícia aj niektoré ministerstvá sú však sklamané. Do začiatku marca získalo pracovné povolenie po vzore amerických „zelených kariet“ 5678 ľudí, z toho najväčšiu skupinu tvoria Indovia - 1105. Nasledujú občania krajín bývalého Sovietskeho zväzu a Rumunska, na štvrtom mieste figurujú s 385 pracovnými povoleniami Češi a Slováci, ktorí sú v štatistikách vedení spoločne.

Do konca júla teda ešte zostáva k dispozícií viac než štyritisíc povolení. Ani vyčerpanie celej kvóty však zďaleka nevyrieši kritický nedostatok pracovníkov. Veľká väčšina talentov z celého sveta stále smeruje do Spojených štátov, ktoré ročne prilákajú až 200-tisíc pracovníkov v oblasti informatiky. Množstvo z nich pritom prichádza práve z Nemecka. Nemecké vysoké školy zatiaľ na potreby trhu stále nie sú pripravené a ročne pošlú do praxe len 6-tisíc absolventov v tejto oblasti.

Problémom aj jazyk

Hlavnými dôvodmi, prečo nie je pre mnohých cudzincov práca v Nemecku až taká atraktívna, by mohlo byť päťročné obmedzenie pracovného povolenia. Niektoré podniky však prekvapujú aj vysoké platové nároky zahraničných expertov. Veľkým problémom je aj jazyková bariéra, keďže väčšina cudzincov ovláda len jazyk výpočtovej techniky - angličtinu.

Množstvo cudzincov sa umiestni najmä v stredne veľkých a malých firmách na území bývalého Východného Nemecka, kam je kvôli nižšiemu životnému štandardu ťažšie prilákať odborníkov zo západnej časti krajiny.

Predpokladom k získaniu pracovného povolenia je stále predloženie vysokoškolského diplomu v oblasti informatiky alebo od príslušného nemeckého podniku prísľub minimálneho ročného hrubého príjmu 100-tisíc mariek.