Slovenské telekomunikácie monopol na internet nemajú

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. nemajú monopol na poskytovanie internetových služieb a na prístup k internetovým ...

Bratislava 24. januára (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s. nemajú monopol na poskytovanie internetových služieb a na prístup k internetovým službám. Telekomunikačný úrad SR vydal len pre internet za posledných šesť rokov 103 licencií a okrem bežného pevného pripojenia je k dispozícii i mobilné pripojenie (GSM/UMTS, FWA, Satelit, mikrovlnné), ktoré ponúkajú konkurenčné podniky. Na dnešnom workshope to uviedol vedúci strategického plánovania ST Peter Poliak.

Hlavné faktory, ktoré vplývajú na penetráciu internetu v SR sú podľa jeho slov nízka penetrácia PC, relatívne nízky počet pripojených PC k internetu a obsah a služieb poskytovaných internetom.

Blížiacu sa liberalizáciu telekomunikačného trhu vysvetlil na priebehu liberalizácie v krajinách EÚ. V nich na prípravu uvoľnenia prístupu k miestnym vedeniam potrebovali približne 2 až 3 roky po úplnej liberalizácii, no v prípade SR sa vytvárajú tlaky na jej realizáciu hneď po liberalizácii. Zavedenie prístupu k miestnym vedeniam bolo v EÚ sprevádzané jednorazovým poplatkom, mesačným poplatkom a poplatkom umiestnenia zariadenia nového operátora. Podľa európskych priemerov implementovaných na podmienky na Slovensku by cena po takýchto poplatkoch za uvoľnené vedenia bola trikrát vyššia ako súčasný paušál platený užívateľmi za telefónne prípojky a preto by tieto služby boli dostupné len pre solventných užívateľov. Noví operátori by sa potom zamerali na lukratívnych zákazníkov a ST by boli povinné poskytovať služby všetkým i nelukratívnym užívateľom. V tejto súvislosti P.Poliak dodal, že uvoľnenie prístupu k miestnym vedeniam nie je riešením pre zvýšenie penetrácie internetu.

ST by podľa neho uprednostnili prijatie novely Telekomunikačného zákona až po prijatí nového regulačného rámca a ak by bol záujem o prijatie "malej" novely, tak by mala vyvážene reflektovať záujmy celého sektora telekomunikácií.

Zákazníci ST budú počas roka 2002 postupne prechádzať na sekundovú tarifikáciu a s tým spojenú zmenu cien. K dnešku k úpravám cien nedošlo. Naďalej platí cenník platný od 1. júla 2001, taktiež pokračuje akcia na volanie do internetu prostredníctvom ISDN. Zmena, ku ktorej došlo od 31. decembra 2001 je ukončenie akcie na víkendové volania do internetu prostredníctvom telefónnej prípojky.

