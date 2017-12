Európsky projekt INTRANSNET začal dnes na pôde Žilinskej univerzity

Žilina 24. januára (TASR) - Dvojdňový úvodný míting projektu tematickej siete INTRANSNET, ktorého zámerom je podpora kooperácie medzi európskymi výskumnými inštitúciami v oblasti dopravy a vývoj distribuovaného informačného systému výskumných zariadení začal dnes na pôde Žilinskej univerzity (ŽU).

Projekt podľa Dany Sitányiovej zo ŽU má zlepšiť využívanie a koordináciu zariadení, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v krajinách EÚ a asociovaných krajinách. Konzorcium partnerov, participujúcich na projekte, pozostáva z dvanástich inštitúcií siedmich krajín. Desať kontraktorov pochádza z EÚ a dvaja, vrátane ŽU, sú z asociovaných krajín. Celý projekt bude trvať tri roky a na jeho podporu boli vyčlenené prostriedky v hodnote 1,6 milióna eúr. "Systém bude poskytovať a rozširovať relevantné informácie potenciálnym užívateľom hlavne prostredníctvom internetu. Súčasťou projektu má byť vytvorenie webovej stránky s dostupnou databázou, vydávanie katalógu a návrh komerčného obchodného modelu siete," uviedla Sitányiová.

Získanie projektu INTRANSNET, ktorý reaguje na výzvu programu GROWTH 5. Rámcového programu EK bolo jedným s posledných úspechov Centra pre výskum dopravy (Centre for Transportation Research CETRA), ktoré vzniklo na ŽU pre potreby riešenia niektorých multidisciplinárnych medzinárodných projektov. "Je to o to väčší úspech, že CETRA v tomto projekte vystupuje v úlohe hlavného koordinátora celého projektu," dodala Sitányiová.

