Koncentrácie exhalátov v ovzduší sa v Taliansku aj napriek opatreniam zvýšili

Rím 24. januára (TASR) - Znečisťovanie vzduchu vo viacerých severotalianských mestách aj napriek obmedzeniam dopravného ruchu stále neustúpilo.

24. jan 2002 o 13:55 ©TASR 2002

V Miláne sa naopak hodnoty smogu ešte zvýšili, a to aj napriek výsostne nepopulárnemu opatreniu - používaniu súkromných áut každý druhý deň. Ani slabé zrážky v uplynulých dňoch nezabránili zvyšovaniu sa koncentrácie exhalátov v ovzduší.

Dopravné obmedzenia zostávajú i naďalej v platnosti vo viacerých talianskych mestách. V niektorých dokonca platí úplný zákaz dopravy. Taliansky minister životného prostredia Altero Matteoli však označil aj takéto dopravné obmedzenia za nedostatočné.

V priebehu dnešného dňa by mali regionálne úrady rozhodnúť o úplnom zákaze dopravnej premávky v Miláne. Ak by tento návrh prijali, išlo by o prvý zákaz tohto druhu v Miláne od roku 1990.

Lombardské úrady začiatkom týždňa rozhodli o tom, že vozidlá s poznávacími značkami končiacimi párnym číslom môžu vyjsť na cesty len v utorok a vo štvrtok. V stredu a v piatok ich vystriedajú autá s nepárnym konečným číslom na značke.

Medzičasom sa už vyostrila aj situácia v Ríme a Neapole. Hodnoty koncentrácie exhalátov v ovzduší boli opakovane prekročené už aj tam. Úrady v týchto mestách však zatiaľ nepristúpili k žiadnemu opatreniu obmedzujúcemu dopravu v meste.