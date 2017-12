Svetlá stránka ekonomického úpadku: život je krajší

Počas éry dot-com mal Ken Belanger vzrušujúci život riadiaceho pracovníka v high-tech priemysle – pracoval dlho do noci na internetových hudobných projektoch, cestoval po celej Amerike, zarábal úžasné peniaze. Rizikový kapitál však náhle do firmy Image Lock, kde pracoval, prestal prúdiť a 40-ročný vedúci technológ musel čeliť novej realite.

V jeho prípade sa však ukázalo, že život po kolapse dot-com firiem nemusí byť až taký bezútešný. Jeho staré hobby – počítačové hry – sa stali jeho novým zamestnaním. „Teraz to vyzerá, že som skončil s platom o niečo nižším, ako predtým, ale sú to príjemné peniaze. Sú to lepšie peniaze,“ hovorí.

Väčšina ľudí, ktorí zaplavili San Francisco a Silicon Valley v čase technologickej zlatej horúčky, sa v súčasnosti učí drasticky obmedzovať svoje výdavky. Mnohí oblasť opäť opustili, najmä ľudia, ktorí stratili prácu a nemohli si dovoliť vysoké životné náklady, ktoré v regióne stále sú. Avšak tí, ktorí v Silicon Valley zostali a majú prácu, s prekvapením zisťujú, že kvalita ich života sa zvýšila. Počítačový veterán Ken Belanger pomáhal v ImageLocku vyvíjať technológiu na pátranie po hudbe a digitálnych informáciách na internete, čo mu prinášalo aj značnú pozornosť zo strany médií. Dnes však vraví, že toľko ospevovaný „digitálny životný štýl“ napokon nebol až taký úžasný, ako si ostatní predstavovali. „Ak som práve neletel niekam na druhý koniec krajiny, určite som hneď ráno po príchode do práce zistil, že niečo nefunguje… alebo mi volali domov o tretej ráno,“ hovorí Belanger.

Keď finančníci pumpujúci peniaze do ImageLocku zatrúbili na ústup, jeho prácou sa konečne stal jeho bývalý koníček. „Trávim teraz viac času v spoločnosti… som oveľa šťastnejší,“ povedal Belanger, ktorý strávil posledné dva mesiace nakrúcaním scén pre novú videohru nazvanú: PC187 – Vražda prvého stupňa.

Pokojnejší život

Súčasťou životného štýlu Silicon Valley boli aj dlhé hodiny v desivých dopravných zápchach. Vďaka ekonomickej recesii sa dopravná situácia, kedysi v stave permanentného kolapsu, zlepšila. Opäť sa dá bez problémov objednať taxík a nájsť si byt na prenájom.

„Život v San Franciscu sa stal jednoduchším,“ vraví Christina Lohrischová, 29-ročná pracovníčka v marketingu spoločnosti THX, divízie Lucasfilmu. „Bytov je dostatok, zaparkovať už nie je takým problémom a rezervácie v reštauráciách už nie sú potrebné,“ hovorí. Obchody prestali byť preplnené nakupujúcimi, keďže mnohí ľudia si museli utiahnuť opasky alebo nakupujú už najmä v blízkosti svojich domovov. „Dnes už môžem v obchodoch v tejto oblasti nájsť aj oveľa viac zľavnených vecí a urobiť výhodnejšie nákupy,“ hovorí Christina Lohrischová.

Mladomanželia Steven Phenix a Meg La Bordeová sa vrátili zo svadobnej cesty po Karibiku deň pred teroristickým útokom 11. septembra, ktorý uvrhol krajinu s už aj tak oslabenou ekonomikou do ešte hlbšej krízy. Dva týždne po útoku stratila public-relations firma špecializovaná na technologické spoločnosti, kde Phenix pracoval, najväčšie zákazky a on prišiel o prácu. Nezamestnaným však nebol dlho. „V čase, keď som bol na ceste domov, aby som o prepustení povedal mojej žene, mi už volali prví klienti, ktorí chceli, aby som pre nich pracoval.“ Dnes je Steven Phenix prezidentom spoločnosti PhenixPR a slobodu, ktorú prináša práca vo vlastnej firme, si nemôže vynachváliť. To, že sa postavil na vlastné nohy, mu však podľa vlastných slov prináša aj iné výhody. „Moja žena teraz pracuje vo vedľajšej miestnosti. Čas strávený s ňou je lepšou odmenou, ako hocijaké akcie firmy, ktoré vám ponúkne zamestnávateľ,“ povedal Phenix.

Návrat k rozumu

Niektorí dokonca v súvislosti so spomalením vývoja hovoria o ekonomických výhodách, ktoré by v prehrievajúcej sa ekonomike éry dot-com nikomu nezišli na um. „Recesia je výborným časom na odštartovanie nového biznisu. Stačí sa pozrieť na spoločnosti ako Apple, ktoré začínali v 70-tych rokoch,“ povedal Mike Blaylock, 31-ročný bývalý softvérový inžinier a kaderník, ktorý dnes predáva softvér RedOpus na kompletné riadenie kúpeľov a kaderníckych salónov.

Znižujúci sa dopyt po službách, ale napríklad aj vybavení kancelárií, podľa neho okrem iného spôsobil, že projekty, ktoré by pred rokom stáli milióny dolárov, sa dnes dajú uskutočniť oveľa lacnejšie. „Vlani boli veci skutočne postavené na hlavu,“ hovorí Mike Blaylock.

„Svet sa teraz stal skutočne racionálnym pri meraní úspechu firiem,“ tvrdí šéf softvérovej firmy Adobe Systems Bruce Chizen. Lacnejšia pracovná sila a nižšie úrokové sadzby, podľa neho výrazne znížia náklady na plánované rozširovanie firmy v San José.

Teraz si už opäť high-tech firmy vyberajú svojich pracovníkov, nie naopak. Znamená to, že Bruce Chizen sa už nebude musieť tak urputne snažiť zachovať pokoj, ako keď robil prijímací pohovor s ďalším z radu čerstvých absolventov univerzity, ktorí boli presvedčení, že majú všetky predpoklady stať sa viceprezidentmi firmy Adobe.