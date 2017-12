Rozumiete internetovému slangu?

Mladému človeku alebo príslušníkovi strednej generácie, ktorý bežne používa počítač, zväčša netrvá vstrebanie tzv. chat-slangu dlho. Veľa jeho prostriedkov totiž pochádza z e-mailu, čiastočne z počítačového slangu (napríklad skratky, značky, emotikon či písanie malým písmom bez interpunkcie). Tu sú niektoré z nich.

@ skratky:

SZB…….som z Blavy

ja chodim na irc. a kecam tam vacsinou so 6-mi

@ akronymy:

mmnt už idem!! (moment)

cu! (see you – uvidíme sa)

Chatujúci však neskracuje z dôvodov finančných, tak ako napríklad pisateľ telegramu alebo inzerátu – ani pre nedostatok miesta, ako autor textovej správy z mobilu. Chatujúci len nemá čas: text na obrazovke mu ubieha a on chce stihnúť hovoriť s čo najviac ľuďmi a možno popri tom aj stiahnuť poštu či len tak surfovať.

hehe……….ved preto……xixi……..pocuvaj,pokecame za chvilocku,ale idem teraz zatelefonovat mojej zlatej sestricke,hej……..musim na chvisocku odist ale o 15 min som naspat……urcite!!

Zjednodušene povedané, chatujúci vykráda pokladnicu jazyka a čo v nej nájde, používa tak, ako sa mu zapáči. Človek si musí zvyknúť, že v jednej replike nájde vedľa technických skratiek citoslovce ako vystrihnuté z komiksu, že reč chatujúcich je úryvkovitá, prerývaná, neprehľadná. Musí počítať s miešaním jazykov – najčastejšie angličtiny a nemčiny.

Ejha, to už je aj výklad..Dúfam, že to neberieš ako prvú súkromnú hodinu…I am as poor as a church mouse…hihihi

a čto éto znáčit ?…čto takóje SZB ?

warum denn? wo ist problem

v piatok mam narodeniny co ty nato ? urobime action ?

Veľmi obľúbené je aj hranie sa s písmenami;

@ písanie w namiesto v

kua wed ty si z BB pozeram… Moj clovek

@ využitie abecedného názvu hlásky (sylabogramy)

L-ektrička (električka)

@ anglické slová so „slovenským“ pravopisom

iz not maj kaaajnd ic maaaj time to van du vaaaj

Okrem iného je zaujímavé sledovať, ako sa dajú nahrádzať neverbálne a parajazykové rysy (úsmev, úškrn, pretiahnutá výslovnosť). Na to sa používajú napríklad;

@ emotikony

@ reduplikácia – opakovanie písmen a interpunkčných znamienok

HEEEEEEEEEj – som tuUUUUUUUUUUUUU

admin co robis zasa s pokecommmmmmmmmm

@ na simuláciu smiechu, ale aj iných zvukov sa sčasti používajú aj prostriedky bežné v beletrii, najmä zvukomalebné citoslovce

jA VIEM…Som všeobecne obľúbený..Ale občas to chcem počuť..hihihi

Cooooo??????Jaaaaaaj……….cmuuuk……..xixi