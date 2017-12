Objavili nový ihličnan – vietnamský zlatý cyprus

Medzinárodný tím botanikov objavil v severnom Vietname doteraz celkom neznámy rod a druh cyprusovitého ihličnatého stromu, ktorého najbližší príbuzný rastie na severozápadnom pobreží USA.

23. jan 2002 o 22:30

Listie a šišky vietnamského zlatého cyprusu.

FOTO - GODDARD INSTITUTE FOR SPACE STUDIES

Vápencové horské hrebene v blízkosti čínskej hranice patria k botanicky najbohatším oblastiam Vietnamu, nie sú však dosiaľ systematicky chránené. Botanik Daniel Harder, riaditeľ arboréta University of California v Santa Cruz a jeho vietnamskí kolegovia Nguyen Tien Hiep a Phan Ke Loc, Rus Leonid Averjanov a Brit Philip Cribb zo známej Royal Botanic Gardens v Kew tu v horskej oblasti Bat Dai Son v provincii Ha Giang objavili po vedeckej stránke zatiaľ neznámy ihličnatý strom. Harder už predtým strávil vo Vietname niekoľko rokov. Počas nich so spolupracovníkmi objavil vyše 100 nových druhov rastlín, no nový ihličnan je zďaleka najpozoruhodnejší. Celkovým biologickým významom sa blíži k nedávnym objavom dosiaľ neznámych veľkých cicavcov v juhovýchodnej Ázii – obrieho muntjaka (zvyčajne malý džungľový jeleň) a saola (typ byvola).

Harder a kol. poslali vzorky odobraté z neznámeho stromu a jeho podrobný opis poprednému svetovému špecialistovi na ihličnany Aljosovi Farjonovi do Kew. Ten bol k ich počiatočnému nadšeniu skeptický, no nakoniec vzorky definitívne určil ako nový druh a súčasne nový rod ihličnanu (sám strávil 25 rokov výskumom ihličnanov a nikdy sa mu nepodarilo nájsť žiaden nový druh) v rámci čeľade cyprusov (Cupressacea).

Potom ho v spolupráci s inými botanikmi pomenoval Xanthocyparis vietnamensis, vietnamský zlatý cyprus. Najbližší príbuzný tohto stromu paradoxne rastie na severozápadnom pacifickom pobreží USA, kde je známy ako cyprus nootka. Predtým bol klasifikovaný ako Chamaecyparis nootkanensis, ale po objave vo Vietname je jasné, že ide o iný druh nového rodu Xanthocyparis.

Význačnou črtou vietnamského zlatého cyprusu je, že na dospelých stromoch sú dva druhy listov: ihlice a akési šupiny. Jemne štrukturované, tvrdé, žltohnedé drevo vietnamského zlatého cyprusu si miestni obyvatelia mimoriadne cenia. To prispelo k úbytku väčších jedincov tohto stromu. Hoci je ho ešte pomerne dosť, treba ho začať chrániť.

Vychádzajúc z výsledkov botanického prieskumu a doterajších ochranárskych programov guvernér provincie Ha Giang už vyhlásil Bat Dai Son za provinčnú chránenú oblasť, čo by malo viesť k celoštátnej a medzinárodnej ochrane. Vedci v tejto oblasti objavili aj vyše 20 nových druhov orchideí, viaceré nové kroviny a početné byliny a hľuzoviny, vrátane poltucta nových druhov z čeľade áronovitých.

