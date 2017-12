Antarktída sa vraj dokonca ochladzuje

V Antarktíde dochádza k zaujímavému úkazu. Vedci predpokladali, že pre globálne otepľovanie sa tu začne podnebie otepľovať, a to spôsobí postupné roztápanie ľadovcov. Podľa dvoch práve zverejnených výskumov sa však zdá, že je to presne naopak, konštatuje

23. jan 2002 o 22:30

FOTO - ARCHÍV

BBC.

Antarktída je nehostinné miesto, ktoré vždy skúmali len „najdrsnejší“ vedci. To však už neplatí. „Teraz sme schopní používať radarový systém vo vesmíre, ktorý mapuje rozsiahle oblasti na Zemi, a pritom sedíme v pohodlných kalifornských kanceláriách,“ pochvaľuje si Ian Joughin z laboratória prúdových pohonov, ktoré využíva satelitné zábery na výskum ľadu na južnom póle.

„Radar zachytí územie v určitom okamihu a znovu napríklad o 24 dní. My porovnáme oba zábery, z ktorých môžeme odhadnúť, ako rýchlo sa ľadové prúdy pohybujú. Oblasť, ktorú sme skúmali v západnej Antarktíde, patrí k územiam, o ktorých si myslíme, že sú najviac náchylné k nestálosti. Predchádzajúce výskumy naznačili, že ľad sa tu stenčuje. Náš výskum ukázal, že v skutočnosti je hrubší,“ tvrdí Joughin.

Pred niekoľkými dňami sa objavili ďalšie prekvapujúce úkazy, ktoré naznačujú, že hoci sa podnebie na zvyšku planéty otepľuje, v Antarktíde sa podľa všetkého ochladzuje. Peter Doran z Illinoiskej univerzity v Chicagu dospel k tomuto záveru po porovnaní obrovského počtu výsledkov merania, ktoré realizovali všetky meteorologické stanice zamrznutého kontinentu od roku 1965. Ukázalo sa, že každých desať rokov je južný pól o zlomok stupňa zamrznutejší.

Britskí vedci, ktorí skúmajú ľadové previsy na južnom póle pomocou staromódnej, tradičnej výbavy – fľaše a dlhého lana – nesúhlasia s teóriou o ochladzovaní Antarktídy. Podľa šéfa britského tímu Johna Kinga fakt, že ľad v jednej časti Antarktídy je hrubší, ešte neznamená, že to platí pre celý kontinent. Ale čo ak je to skutočne tak? Znamená to, že k zvyšovaniu hladiny morí v dôsledku roztápania ľadovcov nedôjde?

„V Antarktíde práve teraz možno nedochádza k rapídnym zmenám. To však neznamená, že niektorý z procesov, ktorý tam práve prebieha, neprispeje k významnej a rýchlej klimatickej zmene v blízkej budúcnosti. Určite existujú aj iné časti sveta, kde pozorujeme pomerne rýchle zmeny. Zároveň pribúdajú dôkazy, že tieto zmeny spôsobila ľudská činnosť. Takže podľa mňa nie je v žiadnom prípade dôvod na spokojnosť,“ dodal King. (tasr)