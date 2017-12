Poslanci chcú zmeniť poplatky za Internet

Bratislava 22. januára (TASR) - Možnosťami zníženia DPH za poskytovanie internetových služieb sa na 58. schôdzi zaoberal aj Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Problém vysokých poplatkov za internet chce vláda riešiť prostredníctvom novely zákona o DPH a novely zákona o telekomunikáciách.

Cieľom novely zákona o DPH je znížiť DPH v súvislosti s poskytovaním internetových služieb na desať percent a pre školy dokonca na nula percent. Podľa slov jej predkladateľa, poslanca NR SR Štefana Šlachtu, šancu znížiť DPH za internetové služby má Slovensko do roku 2004, pokiaľ nie je členom Európskej únie. Ako ďalej konštatoval, odmietnutie uvedenej novely zákona je zľahčovaním situácie a jej schválenie je skôr otázkou ochoty zabojovať a odvahy požiadať o vyňatie z kapitoly, ktorú Slovensko uzavrelo v rámci predvstupového procesu. Návrh novely zákona o DPH by mohol parlament prerokovať na februárovej schôdzi. V prípade, žeby sa uvedený problém riešil prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu, NR SR by ho mohla prerokovať už teraz.

Novela zákona o telekomunikáciách, ktorej predkladateľom je poslanec NR SR Milan Ištván, by podľa predbežných odhadov mala znížiť cenu služieb pripojenia na internet minimálne o polovicu. Asociácia poskytovateľov internetu dokonca uvádza zníženie ceny na dvadsatinu pôvodnej ceny. Pokiaľ by sa do legislatívy podarilo zaviesť možnosť pripojenia prostredníctvom miestnych vedení, o cenách by rozhodoval nezávislý orgán, v našom prípade telekomunikačný úrad, zdôraznil Ištván.

Na otázku, ktorý z návrhov podporí Ministerstvo školstva SR, šéf rezortu Milan Ftáčnik uviedol, že návrhy poslancov Šlachtu a Ištvána sú zlučiteľné a nevníma ich ako konkurenčné. Podľa jeho názoru používatelia internetu privítajú akúkoľvek iniciatívu, ktorá umožní, aby bol internet lacnejší.

