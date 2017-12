Výnosy z predaja licencií GSM a UMTS by mali smerovať do armády

21. jan 2002

Bratislava 21.januára (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR dnes zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o udelenie licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných mobilných telekomunikačných sietí GSM a UMTS. Konečným termínom na podanie žiadosti je 10. apríl tohto roka.

Vláda SR základné podmienky na vypísanie výberového konania na poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb v pásmach GSM (900 a 1800 MHz) a UMTS schválila 5. septembra, pričom sa priklonila, na rozdiel od stanoviska Porady ekonomických ministrov, k stanoveniu pevnej ceny za získanie licencie. V prípade licencie na kombinovanú sieť GSM/UMTS je cena stanovená na 1,5 miliardy Sk a licencií na sieť UMTS je cena o milión Sk nižšia. PEM odporučila nestanovovať pevnú cenu, ale túto vygenerovať formou dražby. Takýto spôsob, aj podľa vyjadrenia podpredsedu vlády SR Ivana Mikloša, by viac zohľadnil trhovú hodnotu licencie.

Výberové konanie v prípade viacerých záujemcov TÚ uskutoční podľa slov jeho hovorcu Romana Vavra formou "beauty contest-súťaž krásy". Znamená to, že výber sa uskutoční na základe posúdenia spôsobilosti uchádzačov vybudovať a prevádzkovať sieť UMTS prípadne GSM/UMTS a ponúknuť vysokú kvalitu služieb zákazníkom. Na rozdiel od pôvodných zámerov sa upustilo od využitia služieb poradcu na realizáciu tendra, keďže na jeho činnosť neboli TÚ SR poskytnuté potrebné prostriedky.

Podľa rozhodnutia vlády väčšiu časť z príjmov za licencie získa Armáda SR na prezbrojenie svojich zložiek, ako aj na pokrytie nákladov na obmenu a modernizáciu rádiolokačnej a rádionavigačnej techniky.

Vzhľadom na regulačnú funkciu TÚ bola stanovená podmienka, že kombinovanú licenciu na sieť GSM môže získať iba záujemca, ktorý takúto licenciu pre územie SR dosiaľ nezískal. Znamená to, že o túto kombinovanú licenciu nemôžu prejaviť záujem doterajší dvaja mobilní operátori na území SR Globtel a EuroTel. Podľa vyjadrenia hovorcu spoločnosti Globtel, člena skupiny Orange, Petra Tótha, ako aj zástupkyne spoločnosti EuroTel Denisy Šulcovej, majú obaja operátori záujem o získanie licencie na prevádzkovanie UMTS. Konečné rozhodnutie bude však možné až po získaní podmienok tendra po 31. januári tohto roka.

Podľa neoficiálnych informácií záujem o získanie licencie tretieho mobilného operátora prejavila pred časom aj kanadská spoločnosť TIW, ale aj Telenor. Presný počet záujemcov však bude podľa vyjadrenia Romana Vavra známy až po termíne na podanie žiadostí o licencie.

Spomínané licencie by mal TÚ vydať do konca prvého polroka 2002. Uvedenie UMTS na Slovensku do prevádzky sa predpokladá v druhej polovici roka 2003.

