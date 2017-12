Zisk Microsoftu v 2. fiškálnom štvrťroku klesol o 13 % na 2,28 miliardy USD

Seattle 18. januára (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft ukončil druhý fiškálny štvrťrok končiaci 31. decembrom 2001 s poklesom zisku o 13 % na 2,28 miliardy USD.

Zníženie hospodárskeho výsledku je dôsledkom výdavkov na právne úkony a oneskorenia predaja on line cestovnej firmy Expedia Inc. Z hľadiska predaja spoločnosť zaznamenala úspech po zavedení nového operačného systému Windows XP a videohry Xbox. V prípade vylúčenia právnych poplatkov v hodnote 660 miliónov USD by Microsoft vykázal zisk 2,94 miliardy USD. Celkové výnosy giganta vzrástli o 18 % na 7,78 miliardy USD. Microsoft predpokladá, že v treťom štvrťroku dosiahne prevádzkový zisk vo výške 2,8 až 2,9 miliardy USD pri výnosoch prekračujúcich 7,3 miliardy USD.

(1 USD = 48,112 SKK)

