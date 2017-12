Aj HP ako víťaz tendra na dodávku štátnej pokladnice podal námietku na ÚVO

Bratislava 17.januára (TASR) - Víťaz tendra na dodávku programového vybavenia štátnej pokladnice SR - rakúska spoločnosť Hewlett Packard (HP) Ges.m.

b.H. podala dnes na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietku na postup obstarávateľa - Ministerstvo financií (MF) SR.

V zdôvodnení svojej námietky, podpísanej dvomi zástupcami bratislavskej spoločnosti HP, sa uvádza, že "ponuka uchádzača Siemens Business Services (SBS) GmbH & Co. (Viedeň) mala byť z výberového konania vylúčená pre nesplnenie požiadaviek obstarávateľa." Ďalej HP vyjadril domnienku, že "vo vzťahu k ponuke SBS bola HP dotknutá na svojich právach." Podľa HP "ak by bola SBS vyšla z vyhodnocovania ponúk ako najúspešnejšia, bola by firma HP diskriminovaná."

Verejné obstarávanie na komplexnú dodávku služieb a technológií na kľúč pre systém štátnej pokladnice SR bolo vyhlásené 6. novembra 2000. Z predbežných uchádzačov v predkvalifikácii po vypadnutí IBM výberová komisia vyhodnocovala ponuky SBS a HP doteraz tri razy s rovnakým výsledkom, keď za víťaza vybrala HP, a to 12. septembra i 9. novembra 2001, ostatný raz tak urobila 8. januára 2002. Následne vždy po doručení rozhodnutia komisie podala spoločnosť SBS námietku proti určeniu poradia, tretí raz sa tak stalo 15. januára tohto roka. V stanovenej lehote, po podaní námietky SBS, tento legitímny prostriedok uplatnila i spoločnosť HP, iba s dvojdňovým časovým odstupom od SBS - uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk vždy umiestnil na druhom mieste.

Prípad, keď obaja uchádzači po vyhodnotení ponúk podajú námietku, je v histórii pôsobnosti ÚVO raritou.

