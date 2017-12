Motoracer 3 – ďalšia nedokončená hra

Na to, že sa najmä z finančných dôvodov často vydávajú herné tituly skôr, ako sú v nich odchytané všetky chyby a doladené všetky detaily, si musel herný svet už zvyknúť. Motoracer 3 však prekonáva všetky „očakávania“ a dovoľuje si zájsť až tak ďaleko, ...

20. jan 2002 o 22:30 MICHAL GARDIAN

Na to, že sa najmä z finančných dôvodov často vydávajú herné tituly skôr, ako sú v nich odchytané všetky chyby a doladené všetky detaily, si musel herný svet už zvyknúť. Motoracer 3 však prekonáva všetky „očakávania“ a dovoľuje si zájsť až tak ďaleko, že si bez sľubovanej opravy, ktorá by mala byť zverejnená na internetovej stránke hry, nemôžete zmeniť ani len rozlíšenie grafiky a o nastavení vlastného ovládania môžete takisto len snívať. Množstvo chýb, nereálnych prvkov a logických prešľapov je ťažké čo i len vymenovať. Pritom má Motoracer 3 veľmi veľký potenciál, keďže zobrazuje nevídané množstvo disciplín zo sveta silných motoriek. Konkrétne preteky cestných motocyklov, dva druhy motokrosu, trial, freestyle (akrobatické kúsky na terénnych motorkách) a v neposlednom rade veľmi zaujímavú možnosť pretekov v plnej premávke v uliciach Paríža. Hoci treba uznať, že minimálne posledná možnosť je aj napriek množstvu nedostatkov (napríklad úplne nereálne kolízie alebo objavovanie sa a miznutie áut v premávke priamo pred vami) veľmi chytľavá, nikoho, kto dáva prednosť kvalite pred kvantitou, asi možnosti hry neuchvátia. Všade vidieť polovičatosť a množstvo nedostatkov. Všetky stroje v jednej kategórii sú v podstate rovnaké, fyzika jazdy je väčšinou pochybná a havárie smiešne. Nedá sa povedať, že by sa s Motoracerom 3 nedalo zabaviť, ale zostáva záhadou, prečo si autori nedali viac záležať a nevyužili možnosť prísť s bezkonkurenčným motocyklovým simulátorom. Takto si síce užijete široké možnosti motocyklového športu, ale ani s jednou nebudete spokojný.

Grafiku, samozrejme plne v 3D, veľmi degraduje nízke fixné rozlíšenie 800x600, ale aspoň modely motocyklov vyzerajú napriek tomuto handicapu veľmi dobre. Trate sú na tom okrem pár dobrých textúr a slušnej práce so svetlom a farbami dosť biedne. Jedinou svetlou stránkou grafiky sú perfektne zostrihané opakované zábery, ktoré občas dosahujú až filmovú kvalitu. Zvuky znalcov asi urazia, ale pre obyčajného človeka snáď stačia, hudba je na tom len o niečo lepšie.