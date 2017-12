Indickí vedci objavili doteraz pravdepodobne najstaršie mesto na svete

Naí Dillí 16. januára TASR - Najstaršie korene ľudskej civilizácie pravdepodobne siahajú oveľa ďalej do minulosti, než sa donedávna predpokladalo. Indickí archeológovia uskutočnili nedávno významný objav - našli pozostatky mesta starého vyše 9500 rokov.

Pri vykopávkach na pobreží západoindického štátu Surát vedci odkryli veľké množstvo keramiky, kostí, klád a kusov dreva pripomínajúcich konštrukčný materiál. Niektoré z nich podľa všetkého pochádzajú z obdobia okolo roku 7500 pred n.l. a naznačujú existenciu veľmi starej kultúry v oblasti Khambátskeho zálivu.

Moderná technológia snímania akustického obrazu morského dna dokazuje výskyt geometrických štruktúr, ktoré sú jednoznačne dielom ľudskej ruky. Podľa archeológov mohlo ísť o následne zatopenú pomerne rozvinutú civilizáciu.

Tento nový objav - ak by sa dokázal - by vytlačil kultúru Harappa - Mohendžodáro z obdobia okolo roku 2500 pred n.l. z pozície najstaršej indickej civilizácie. Znamenal by tiež prehodnotenie doterajších predpokladov, že prvé mestá sa objavili v 4. tisícročí pred n.l. v Sumere na území dnešného Iraku.

