Fantastické zvery v skutočnom svete? Odpovedajú odborníci na biológiu či filozofiu

Aj v reálnom svete je troška mágie.

5. dec 2018 o 16:51 The Conversation, Nikk Effingham, Anna Cermakova, Heather Widdows, James Walters, Michaela Mahlberg, Stephan Lautenschlager

Dokonca aj v reálnom svete sú medzi nami čarodejnice a fantastické zvieratá - a takisto aj trošku mágie.

Na počesť vydania filmu Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny odpovedali odborníci na niektoré z tajuplných otázok, ktoré sa vynárajú za magickou fikciou J.K. Rowlingovej. Urobili aj sériu krátkych videí na vysvetlenie.

Čo by sme videli v Zrkadle z Erisedu?

Profesorka Heather Widdowsová a profesor globálnej etiky John Ferguson

Zrkadlo z Erisedu (erised je desire odzadu, po anglicky túžba, pozn. red.) hrá dôležitú úlohu nielen vo filmoch o Harrym Potterovi, ale aj v Grindelwaldových zločinoch.

Ide o magické zrkadlo, ktoré „neukazuje vašu tvár, ale túžbu vášho srdca“.

Keď sa Harry – zanedbaná, opustená sirota – pozrie do čarovného zrkadla, vidí seba obklopeného šťastnou, milujúcou rodinou. Túži po tom, aby bol milovaný a nebol sám.

Ponaučenie Zrkadla z Erisedu - a svet Harryho Pottera je plný ponaučení - je to, že skutočne šťastná osoba vidí seba takú, akou skutočne je.

No zažili by sme to aj my? To, čo by mnohí z našej čoraz vizuálnejšej a virtuálnej kultúry pravdepodobne videli v Zrkadle z Erisedu, by bolo perfektné, vylepšené telo, vybájené ja, perfektné ja. To je ja, na ktorom neustále pracujeme. Podarí sa nám ho dosiahnuť, ak sa budeme držať našich diét, chodiť do posilňovne a budeme vykonávať predpísané úlohy: vyčistiť, formovať, vytrhať, krémovať, spevniť, zjemniť a vymazať.

Toto je ja, ktoré sa snažíme vyvolať v našich falošných a digitálne upravených selfíčkach. Chudšia, pevnejšia, hladšia, mladšia verzia seba. Stále vy, ale lepší, najlepší alebo dokonca – ak veríte jazyku kozmetického priemyslu – „skutočný“ vy.

Existuje rovnosť vo svete čarodejníc a čarodejníkov?

Michaela Mahlbergová, profesorka jazykovedy a doktorka Anna Cermakova, držiteľka grantu Marie Sklodowskej-Curieovej

V očarujúcej scéne vo Fantastických Zveroch, malá Modesty Barebonová skáče škôlku a spieva:

Moja mama, tvoja mama, chytí čarodejnicu,

Moja mama, tvoja mama, letí na metle,

Moja mama, tvoja mama, čarodejnice neplačú,

Moja mama, tvoja mama, čarodejnice zomrú!

Táto zlovestná pieseň naráža na historické procesy s čarodejnicami. Boli zamerané hlavne na ženy a dievčatá - a tieto historické spojenia prispievajú k negatívnym asociáciám, ktoré máme v súvislosti so slovom "čarodejnica". V dnešnom jazyku sa "čarodejnica" často vzťahuje na nepríjemnú, odpornú alebo škaredú ženu.

Ale inak je tomu pri slove "čarodej". Čarodejníci majú tendenciu mať pozitívne vlastnosti, napríklad múdrosť alebo odvahu – spomeňte si na Gandalfa z kníh Pán prsteňov - a existujú aj pozitívne výrazy, ako napríklad "počítačový mág". Slovo "čarodej" sa taktiež používa menej často ako "čarodejnica".

A tak slová "čarodejnica" a "čarodejník" spolu tvoria skôr nerovný pár.

Je naozaj pozoruhodné, ako Rowlingovej série filmov Harry Potter a Fantastické zvery posúvajú a spochybňujú význam týchto slov pre dnešné deti. Rowlingová podkopáva staré stereotypy tým, že robí z niektorých čarodejníc (napríklad z Hermiony vo filme Harry Potter) dobré postavy, a niektorí čarodejníci, ako je Grindelwald (ktorého hrá Johnny Depp v poslednom filme), sú zlí.

Zároveň je zaujímavé vidieť, ako sa naša rodová nerovnosť v skutočnom svete zrkadlí v Rowlingovej magickom svete.

Existujú skutočné Fantastické zvery?

Stephan Lautenschlager, vysokoškolský pedagóg paleobiológie

Vo filmoch Fantastické zvery sa publiku predstaví množstvo divných a úžasných magických bytostí: od okrídlených koní a vtákov búrlivákov, po démonov a nezbedné chlpaté zvieratá, ktoré vyzerajú ako kríženec krtka a vtákopyska.

Zatiaľ čo niektoré z nich mohli byť inšpirované živými zvieratami, mnohé z nich sa vo filmoch zdajú byť príliš fantastické na to, aby sme ich mohli stretnúť vo voľnej prírode. To by však mohlo platiť aj pre mnohé skutočné fantastické zvieratá, ktoré obývali túto planétu dávno pred ľuďmi.

Evolučný pôvod moderných zvierat sa datuje viac ako 500 miliónov rokov dozadu, zatiaľ čo prvé stopy samotného života sa datujú až 3,5 miliardy rokov nazad.

Počas tohto obdobia stoviek miliónov rokov sa mnohé zvieratá, ktoré možno označiť len ako fantastické zvieratá, vyvinuli, dobyli vodu, pôdu alebo vzduch a nakoniec vyhynuli.

Avšak dôkaz o ich existencii je dokumentovaný ich skamenenými pozostatkami.

Fosílny záznam je plný fosílnych fantastických zvierat a ako paleontológovia sa snažíme oživiť niektoré z nich.

Nie v reálnom živote, ale štúdiom ich fosílnych kostier, aby sme zrekonštruovali ich vzhľad, biológiu a správanie.

Akú úlohu zohrávame v čarodejníckom svete?

James R. Walters, docent vo filmových a televíznych štúdiách

Čarodejnícka komunita vo filmoch o Harrym Potterovi a Fantastických Zveroch žije medzi obyčajnými ľuďmi – muklami či nečarmi. Ich životy sú niekedy prepojené ako magické príhody, ktoré prelietajú z jednej spoločnosti do druhej.

Ale kto sú títo obyčajní ľudia? Hrozná rodina Dursleyovcov, ktorá zle zaobchádza so svojím čarodejníckym synovcom Harrym Potterom?

Detinský Jacob Kowalski, ktorému nemožno dôverovať natoľko, aby mu zverili tajomstvo čarodejníckeho sveta a zakaždým mu musia vymazať pamäť?

Alebo nevšímavé masy, ktoré cítia len účinky mágie bez toho, aby videli jej príčinu? V týchto filmoch majú nečarodejnícki ľudia často okrajový význam, sú nepohodlnými alebo dokonca negatívnymi prvkami.

My, ako obyčajní ľudia, sme muklovia. V týchto svetoch by sme boli detailmi v pozadí alebo malými komplikáciami, no filmy nám umožňujú stať sa súčasťou čarovného sveta, keď prechádzame ich krajinami a zdieľame ich tajomstvá.

Odstránime našu obyčajnosť a stávame sa dočasnými členmi oveľa veľkolepejšej, ale menej ľudskej spoločnosti. Takže filmy Harry Potter a Fantastické zvery poskytujú kúzlo pre celé kino. Keď sledujeme filmy nie sme to my sami. Tam, v tme, nás tieto filmy začarujú kúzlom neviditeľnosti.

Budeme sa niekedy vedieť „premiestniť“?

Nikk Effingham, docent filozofie

Vo svete Harryho Pottera sa čarodejníci môžu kúzelne pohybovať, zmiznúť z jedného miesta a objavovať sa v inom. Môžu používať "hop-šup prášok" alebo "prenášadlá“. A môžu tiež cestovať v čase.

Pomocou „časovratu" sa môže čarodejnica alebo čarodejník vrátiť späť do minulosti. Ale to je riskantné – veď kto by chcel skončiť ako Madam Mintumblová, ktorá odcestovala do 15. storočia a zostarla o päť storočí?

Ale ak ste opatrní, šikovný čarodejník to môže zvládnuť, ako sme to videli v prípade Hermiony Grangerovej z filmov o Harrym Potterovi, ktorá zvládla pravidelne cestovať späť v čase, aby si do rozvrhu vtesnala celé svoje štúdium.

Alebo keď protagonisti kníh zvládli posunúť hranice bezpečnosti, keď sa vrátili zachrániť Siriusa Blacka a hipogrifa Hrdozobca.

Dáva to však nejaký zmysel? Čo teleportácia zahŕňa? Je opatrnosť dôležitá, keď sa vraciame späť? A je vôbec cestovanie v čase možné? Nemôžem povedať, či je časové cestovanie fyzicky možné (musíte sa opýtať fyzikov), ale vo svojom najnovšom výskume tvrdím, že je to aspoň teoreticky možné - ako veľa vecí, ktoré nemôžeme vylúčiť bez toho, aby sme sa prv naučili viac o fyzickom svete okolo nás.

Text vyšiel pôvodne na webe The Conversation.