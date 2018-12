Päť darčekov, ktorými potešíte majiteľa smartfónu

Aby mali dostatok energie, kvalitný zvuk a dostatok miesta pre desiatky seriálov.

Externá batéria – Xiaomi Mi Power Bank

Môžete ju neustále nosiť pri sebe a nabiť si svoj smartfón, tablet, či múdre hodinky aj mimo domu. Externé batérie sú dostupné v rôznych kapacitách, čím je väčšia, tým viackrát môžete svoje zariadenie nabiť, no zároveň bude aj dlhšie trvať jej opätovné nabitie. Ten správny model preto vyberajte na základe vašich potrieb a hlavne kapacity batérie smartfónu či tabletu.

Najlacnejšiu verziu externej batérie totiž kúpite už za pár eur, ale jej kapacita postačí len na polovičné nabitie moderných smartfónov. Náročný používateľ potrebuje model s kapacitou najmenej 10 000 mAh, ktorý nabije veľký iPhone približne trikrát a ešte mu zostane malá rezerva pre prípad núdze. Pri tejto kapacite sú batérie rozmerovo dostatočne malé na to, aby vám nezavadzali ani pri dennom nosení, či nenáročnej turistike.

Najdrahšie modely majú aj trojnásobnú kapacitu, s nimi už môžete pokojne vyraziť aj na týždeň mimo civilizácie. No pripravte sa na poriadne dlhé nabíjanie, pri ktorom je navyše nevyhnutná aj výkonná nabíjačka. Externé batérie s kapacitou od 20 000 mAh sú už pomerne veľké a ťažké.

Pri výbere si okrem kapacity všímajte aj počet portov a maximálny dodávaný prúd, od ktorého závisí, ako rýchlo si nabijete svoje zariadenie. Ak cestujete osamote a s len jedným zariadením, tak je pre vás počet portov nepodstatný. No nie každá batéria nabíja rýchlo a pri viacerých zariadeniach oceníte každý jeden ďalší port.

Pamäťová karta microSDXC – SanDisk Ultra

Majitelia iPhonov a najdrahších prémiových Android smartfónov kúpu pamäťovej karty nemusia riešiť, no pre zvyšok je jej výber výrazne dôležitejší, ako sa na prvý pohľad zdá. Jej kapacita je totiž len jeden z viacerých parametrov, na ktoré by ste si pri výbere mali dať pozor. Dnešné smartfóny vo väčšine prípadov zvládnu akúkoľvek micro-sd kartu, presnú kompatibilitu si ale radšej overte priamo na stránkach výrobcu.

Kupovať karty s kapacitou do 16 gigabajtov nemá význam, ceny sú síce zanedbateľné, no s ohľadom na objem hudby, filmov a hier odporúčame siahnuť aspoň po 64 gigabajtovej verzii. Pri nej budete mať dostatok miesta na synchronizáciu desiatok albumov a filmov, ktoré si tak môžete v pokoji pozrieť aj bez prístupu na internet.

Nájsť dobrú pamäťovú kartu ale nie je vždy jednoduché, sú dostupné vo viacerých štandardoch a dôležitá je ich rýchlosť čítania a zápisu dát. Určite sa vyhnite pôvodným microSD a microSDHC kartám. Sú väčšinou pomalé a ich maximálna kapacita je obmedzená na 32 gigabajtov (2 gigabajty pre microSD). Kupujte preto microSDXC karty, ktoré už bežne zoženiete v kapacitách do 400 gigabajtov. Ich ceny pritom nie sú extrémne, rýchlu 200 gigabajtovú kartu od SanDisku môžete vo vianočnej akcii kúpiť aj za menej ako 40 eur.

Rýchlosť zápisu 90 megabajtov za sekundu je pre smartfóny dostačujúci, keďže viac nebudete potrebovať ani pri zázname videa v 8K rozlíšení. Všímajte si aj označenie „Application Class“, ktoré je dôležité v prípade aktívneho využívania množstva aplikácií a hier. Kým A1 karta zvládne pri zápise minimálne 500 IOPS operácií, tak A2 karta túto hodnotu zvyšuje až 4-násobne.

Bezdrôtová nabíjačka – Samsung Wireless Charger Pad (P3100)

Má kompaktné rozmery, je ľahká, skladná a dokáže rýchlo nabiť nielen smartfón, ale napríklad aj kompatibilné múdre hodinky. Bezdrôtové nabíjačky na masové rozšírenie ešte stále len čakajú, hoci ich ceny nie sú prehnané a výrazne sa zlepšila aj rýchlosť nabíjania. Posledný krok je tak na pleciach samotných výrobcov smartfónov, ktorí túto funkciu musia pridať aj do cenovo dostupných modelov.

Súčasné modely univerzálnych bezdrôtových nabíjačiek podporujú rozšírený štandard Qi, vďaka čomu na nabíjačke od Samsungu nabijete aj smartfóny iných značiek. V tomto smere sa nemusíte o nič starať, len jednoducho položíte svoj smartfón na nabíjaciu podložku a do pár sekúnd sa začne proces nabíjania.

Keďže rovnako nabíjačka ako aj smartfón nepracujú s energiou bezhlavo, nemusíte sa báť žiadneho poškodenia. To najhoršie čo sa vám môže stať, bude len pomalšie nabíjanie. Firma garantuje rýchle nabíjanie len pri svojich modeloch od Galaxy S7 vyššie.

V ponuke internetových obchodov nájdete nabíjačky rôznych veľkostí, od tých najmenších so slabým výkonom až po veľké duálne riešenia, ktorých cena bez problémov prekonáva hranicu 100 eur. Pozor si však dajte na extrémne lacné alternatívy z čínskych obchodov. Kúpite ich už za menej ako tri eurá, no kvôli ich slabému výkonu sa doba nabíjania môže pokojne aj strojnásobiť.

Bezdrôtové slúchadlá - Sennheiser CX Sport

Klasický analógový zvukový výstup už nie je štandardnou výbavou nových smartfónov. Majitelia kvalitných slúchadiel si môžu pomôcť redukciou pre využitie USB C alebo Lightning konektora, zvyšku neostáva nič iné, len si kúpiť nové bezdrôtové slúchadlá. Pri tých rozmerovo veľkých máte skutočne na výber, no ak chcete potešiť aktívneho športovca, ponuka sa zúži.

Tie najlacnejšie kúpite v čínskych obchodoch už doslova za pár eur, no ak chcete kvalitu a lepší zvuk, siahnite radšej po overenej značke. Sennheiser síce nepatrí medzi tie lacnejšie, no 127 eur za dobré bezdrôtové slúchadlá nie je prehnaná cena. Zmieriť sa budete musieť s výrazným dizajnom, ktorý je v tomto prípade našťastie účelový. Podľa výrobcu by mal dizajn slúchadiel s malými krídlami zabezpečiť, že budú skutočne držať na mieste.

V balení nájdete aj niekoľko silikónových nadstavcov, takže pasovať by mali skutočne každému. Aj napriek práci na batériu nie sú vôbec ťažké, ich hmotnosť je len 15 gramov. Spojené sú tenkým káblom, ktorý zabráni ich nechcenému strateniu a nájdete na ňom aj základné ovládacie prvky.

Na jedno nabitie vydržia 6 hodín – pre športovca dostačujúci čas, no na zaoceánsky let nebudú tou najvhodnejšou voľbou. Škoda, že kábel pre nabíjanie je staršieho typu microUSB, keďže v súčasnosti je už štandardom modernejšie USB C. Slúchadlám samozrejme neuškodí letná búrka a ani poriadna dávka potu, keď to s tréningom preženiete. Do bazéna ale nepatria, takýto výlet by už nemuseli prežiť.

Bezdrôtový reproduktor – Beoplay P6

Posledný produkt v našom výbere je zároveň aj tým najdrahším, vhodným pre náročnejšieho fanúšika hudby. Vo svojej podstate je len obyčajným bezdrôtovým reproduktorom, ktorý si spárujete so svojim mobilným zariadením a následne ho využívate na prehrávanie hudby. Pri komunikácii využíva štandard Bluetooth 4.2 a na jedno nabitie vydrží hrať až 16 hodín. Batériu nabijete do troch hodín, vystačíte si s bežnou nabíjačkou a moderným USB C káblom.

Analógový vstup by ste tu ale hľadali zbytočne, jediná cestá je tá bezdrôtová. Na kvalite zvuku to zariadeniu nijako neuberá, keďže tento doplnok je určený pre bežné denné počúvanie hudby či už doma, alebo na záhrade, či výlete v prírode. Výkon je pre tieto prípady viac než len dostatočný, no pri maximálnej hlasitosti sa pripravte na skrátenú výdrž batérie.

Kvalita zvuku je vynikajúca vzhľadom na rozmery produktu, no pri cene 400 eur je len priemerná. Trojica reproduktorov (36 + 2x 30 W) si najlepšie rozumie s bežnou tanečnou a rockovou hudbou, na počúvanie džezu a vážnej hudby reproduktor určite nekupujte. Na všetky potrebné nastavenia potrebujete aplikáciu, na reproduktore sú totiž len tie základné tlačidlá pre zapnutie, spárovanie a úpravu hlasitosti.

Funkciu pekného sprievodného reproduktora k drahému smartfónu si plní na výbornú, dokonca s druhým rovnakým kusom funguje v stereo režime. Daňou za kvalitu zvuku a prevedenia je vysoká cena. Firma má v ponuke aj lacnejšie modely, napríklad P2 kúpite za 169 eur, samozrejme s horšou kvalitou zvuku.

