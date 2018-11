Šiesti doktori prehltli Lego. Chceli zistiť, ako rýchlo prejde telom

Jeden lekár svoju hračku nenašiel.

29. nov 2018 o 15:26 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prosím, toto doma neskúšajte. Tak znie rada od šiestich pediatrov, ktorí v mene (odľahčenej) vedy prehltli hlavičky z Lego postavičiek.

Chceli zistiť, ako dlho trvá, kým hračka prirodzene opustí telo v stolici.

Výsledky uverejnili aj vo vedeckom časopise Journal of Paediatrics and Child Health.

Prehltli malé Lego

Deti začnú skúmať svet aj so svojimi ústami medzi šiestym mesiacom až tretím rokom života.

V tomto období by sa preto nemali hrať s vecami, ktoré obsahujú malé časti.

Nielenže ich môžu prehltnúť, ale aj vdýchnuť.

Doktori chceli svojim výskumom ubezpečiť rodičov, že ak ich dieťa náhodou prehltne časť Lega, nemusia ju hľadať v stolici.

"Hračka prešla cez dospelé subjekty rýchlo a bez komplikácií," píšu autori v štúdii. "Malo by to ubezpečiť rodičov, a autori hlásajú, že žiadny rodič by nemal byť povinný prehľadávať stolicu svojho dieťaťa, aby objekt našiel."

V priemere prešlo Lego cez dospelé telo za 1,71 dňa. Niektorým trvalo vylúčenie aj tri dni.

Ak by niekto neveril, že Lego skutočne prehltli, doktori sa pri tom aj natočili.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PkKrMsy6Iwg

Nikdy ju nenašiel

Jeden z doktorov hračku počas trvania výskumu vôbec neobjavil. Možno ju len prehliadol pri skúmaní stolice alebo zostala v jeho tele.

"Kto vie? Možno po mnohých rokoch nejaký gastroenterológ, ktorý mu bude robiť kolonoskopiu, zistí, že sa na neho tá postavička pozerá," žartujú vedci.

Z celej štúdie je zrejmé, že ide o drobnú vedeckú recesiu.

Sami vedci priznali, že výskum sa nedá zovšeobecniť na celú populáciu. Štúdia má totiž malú vzorku a dospelý tráviaci systém je odlišný od detského.

"Samozrejme nejde o ťažkú vedu, je to len zábavka, kým čakáme na Vianoce," píšu autori vo svojom blogovom príspevku.

DOI: 10.1111/jpc.14309