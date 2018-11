Vojna megapixelov je preč. LG má patent na mobil so 16 objektívmi

Objektívy sú usporiadané do mriežky.

27. nov 2018 o 14:41 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Kedysi sa súboje pri mobilných fotoaparátoch zvádzali v počte megapixelov. Teraz sa výrobcovia sa pretekajú v počte objektívov.

Juhokórejská spoločnosť LG si dala patentovať návrh mobilného telefónu, ktorý má na zadnej strane až šestnásť objektívov usporiadaných do mriežky so štyrmi po stranách.

Usporiadanie s toľkými objektívmi by umožnilo zachytiť na jednom zábere scénu z viacerých uhlov, vytvoriť trojrozmerné fotky či pretvárať objekty na obrázkoch.

Podľa návrhu sa jednotlivé objektívy môžu nasmerovať rôznymi smermi - horizontálne aj vertikálne. Mriežka so šestnástimi objektívmi tak môže nadobudnúť vydutý tvar.

Premenlivé usporiadanie by umožnilo napríklad otáčať hlavu nasnímanej osoby pod rôznymi uhlami, ako ukazuje patent na príklade plyšového medvedíka. Vymeniť by sa dokonca malo dať aj celé pozadie.

Fotiť by sa dalo so všetkými objektívmi naraz a používatelia by si mohli vybrať najlepší záber, či skombinovať viacero fotiek do pohyblivého záberu.

Celý návrh aj s detailným opisom si môžete pozrieť na webe Patentového a známkového úradu Spojených štátov amerických (USPTO).

Spoločnosť má patent od 20. novembra. Získanie patentu však neznamená, že LG plánuje zariadenia s podobnými funkciami skutočne vyrobiť.

Do telefónov sa v posledných rokoch dostávajú dva a tri objektívy na zadnej strane.

Juhokórejský gigant Samsung túto jeseň predstavil telefón so štyrmi objektívmi pod sebou, z ktorých je každý určený na inú príležitosť.

Objavujú sa už aj správy o prototypoch s piatimi či dokonca deviatimi objektívmi.