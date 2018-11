Kilogram určia nanovo. Zeleninu však budete kupovať rovnako

Definícia sa nemenila viac ako storočie. Môže sa zmeniť tento piatok.

15. nov 2018 o 17:58 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Superzločinci skúšali ovládnuť, zničiť svet či spôsobiť globálny chaos kadečím. Obrovskými zbraňami, nabúraním sa do infraštruktúr, ukradnutím svetového bohatstva.

No žiadnemu nenapadla taká jednoduchá vec, ako zmeniť hmotnosť malého kilogramového prototypového závažia, na základe ktorého sa určuje jednotka hmotnosti na celom svete.

Pritom by taký domnelý scenár bol jednoduchý. Stačilo by sa vlámať do Medzinárodného úradu pre miery a váhy v Paríži, sabotovať alarmy, obísť stráže a odlúpnuť malý kúsok z kovového valca. Keď by prišlo na kontrolné premeriavanie, nastala by panika.

Kovový valec v parížskom trezore totiž slúži ako vzor. Odvodzujú sa od neho všetky ostatné závažia. Ak by ste z valca odpílili napríklad desatinu, nemohli by ste hovoriť, že stratil na hmotnosti. Kedže objekt je definíciou váhy, všetko ostatné vo vesmíre by bolo z pohľadu vedy zrazu o desatinu ťažšie.

Samozrejme, vedci vedia, aký má byť "správny" kilogram a dokázali by vytvoriť náhradu. Situácia však ilustruje dlhotrvajúci problém pri meraní hmotnosti.

Kilogram ako ho poznáme, je totiž poslednou jednotkou Medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ktorá je určená na hmotného artefaktu a nie prírodných zákonov. Vedci chcú preto upraviť spôsob, akým sa meria hmotnosť.

Le grand K - veľký kilogram

Sekunda sa kedysi určovala podľa rýchlosti otáčania Zeme, no dnes teraz ju definujú vibrácie atómu cézia.

Konkrétna definícia sekundy znie ako "čas trvania 9 192 631 770 periód elektromagnetického žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia (133Cs) pri teplote 0 kelvinov".

Aj keď je moderná definícia sekundy oveľa komplikovanejšia a oveľa ťažšie sa meria, pre vedcov má jednu kľúčovú výhodu. Je univerzálna a nemenná. Všetky atómy cézia vibrujú v celom vesmíre pri rovnakej teplote rovnako a budú sa rovnako správať aj za miliardy rokov. No naša Zem sa každý rok otáča o niečo pomalšie a ak by niekto zmenil rýchlosť jej otáčania, formálne by to zmenilo aj našu definíciu času.

Vedci sa roky snažia upraviť všetky všetky základné fyzikálne jednotky tak, aby ich definovali univerzálne a nemenné fyzikálne zákony a nie jednotlivé objekty.

Napríklad meter sa kedysi odvodzoval od dĺžky jednej konkrétnej kovovej tyče, no teraz sa určuje na základe rýchlosti svetla.

Kilogram v tomto smere ostal nezmenený viac ako sto rokov. Určuje sa na základe medzinárodného prototypu kilogramu, ktorý sa nazýva IPK alebo tiež aj "Le grand K", čiže veľké K.