Pozrite si, ako sa za 40 rokov odlamovali ľadovce od Antarktídy

Video zachytáva len tie najväčšie kryhy.

14. nov 2018 o 10:12 Matúš Beňo

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

V prvých rokoch 21. storočia sa zdalo, že z antarktického ľadovca Pine Island sa odlomí kryha približne každých päť rokov. Od roku 2013 doteraz sa však veľký kus ľadu odlomil už štyrikrát.

Vizuálizácia spoločnosti Pixel Movers & Makers, ktorá vytvára informačné animácie, iba potvrdzuje trend častejšieho odlamovania krýh od ľadovcov.

Autori zozbierali údaje o kryhách z laboratória JPL amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír, Európskej vesmírnej agentúry a ďalších zdrojov za uplynulých štyridsať rokov.

Animácia však zobrazuje iba ľadové kryhy, ktoré sú dostatočne veľké, aby ich satelity z vesmíru zachytili.

Akonáhle sa kryhy odlomia od ľadovcov na pobreží, sú ponechané napospas morským prúdom a vetrom v okolí Antarktídy.

Animácia ukazuje, že ľadové kryhy sa v blízkosti pobrežia Antarktídy pohybujú proti smeru hodinových ručičiek.

Keď sa niektoré dostanú do väčšej vzdialenosti, zachytí ich vzdialenejší morský prúd zvaný Západný príhon, ktorý kryhy presunie ďalej do oceánov. Podrobné sledovanie umožnili satelity, ktoré sa do vesmíru dostali v druhej polovici minulého storočia.

Video zachytáva ešte jeden trend. Čím viac sa roky blížili k súčasnosti, tým viac ľadovcov sa z Antarktídy odlamovalo.